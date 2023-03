Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ciro Vigorito

Città: Benevento

Capienza: 16867 spettatori19:04

Al Vigorito va in scena il secondo confronto in Serie B tra una squadra della Campania e una del Trentino-Alto Adige, dopo il pareggio per 1-1 tra Benevento e Südtirol nel match d’andata dello scorso 9 ottobre.19:04

Il Benevento arriva dal pareggio in trasferta ad Ascoli per 0-0, il Sudtirol è invece al terzo pareggio consecutivo, ma non perde da fine dicembre, in casa contro il Modena per 2-0.19:08

Formazione BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari - Letizia, Pastina, Tosca, Foulon - Koutsoupias, Schiattarella, Karic - Jureskin, Tello - Simy. A disposizione: Perlingieri, Veltri, Capellini, Agnello, Vokic, Viviani, Acampora, Kubica, Carfora, La Gumina, Manfredini, Locatelli.19:49

Formazione SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi - Belardinelli, Zaro, Masiello, Celli - De Col, Tait, Pompetti, Siega - Larrivey, Cissè. A disposizione: Berra, Giorgini, Vinetot, Curto, Schiavone, Mawuli, Fiordilino, Lunetta, Carretta, Rover, Mineli, Marano.19:51

Nel Benevento gioca Simy in attacco dal primo minuto, con lui alle sue spalle il duo formato da Jureskin e Tello. In difesa ai lati ci sono Letizia e Foulon, in mezzo Pastina e Tosca. Nel Sudtirol gioca Larrivey in avanti con Cissè. Centrocampo a quattro con Tait e Pompetti in mezzo, ai loro lati Del Col e Siega.20:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI BENEVENTO - SUDTIROL. Arbitra Caputi.20:32

2' Punizione dalla trequarti per il Benevento, Letizia mette in area, la difesa del Sudtirol spazza.20:34

5' Calcio d'angolo di Pompetti, ci prova di testa Belardinelli ma Schiattarella devia di testa.20:37

10' Cross interessante di Letizia per Simy, stacco di testa del nigeriano e palla alta sopra la traversa.20:43

12' Gol Luca Belardinelli



Gol Luca Belardinelli