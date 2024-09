Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone va in scena una sfida tra due squadre che hanno iniziato la stagione in modo completamente opposto: parliamo dei giallazzurri di Vincenzo Vivarini e delle Vespe di Guido Pagliuca.12:47

Il Frosinone è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale: prima il pareggio interno per 2-2 contro la Sampdoria, poi la sconfitta per 2-1 contro lo Spezia ed infine l’1-1 contro il Modena.12:48

La Juve Stabia, invece, si trova momentaneamente in seconda posizione grazie ai sette punti conquistati nelle prime tre giornate. Nel match d’esordio, la squadra campana ha conquistato il “San Nicola” di Bari con il risultato di 3-1, poi ha pareggiato per 0-0 a Catanzaro. Nella terza giornata, la squadra gialloblù ha esordito in casa e ha vinto per 1-0 contro il Mantova.12:48