LIVE CHIEVO - REGGIANA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori19:50

Infrasettimanale di Serie B che si chiude con la sfida tra Chievo Verona e Reggiana, al Bentegodi alle 21.00 la squadra di Aglietti cerca il tredicesimo risultato utile positivo.19:50

Un Chievo che si sta rilanciando in classifica, quinto ma con la possibilità in caso di vittoria di raggiungere il Monza secondo, in piena lotta per la promozione diretta.19:59

La Reggiana si trova invece in piena lotta retrocessione, diciottesima ma a due punti dalla zona della momentanea salvezza.20:00

Dopo aver ottenuto un successo (1-0) nella prima sfida di Serie B contro il Chievo, la Reggiana non ha vinto nessuna delle successive sei gare (4N, 2P) contro i veneti nel torneo cadetto, restando a secco di gol in quattro occasioni nel parziale, comprese le due più recenti.20:22

Sono ufficiali le formazioni del match: 4-4-2 per il CHIEVO VERONA di Aglietti che schiera Semper - Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti - Ciciretti, Viviani, Obi, Canotto - De Luca, Fabbro.20:27

A disposizione del CHIEVO VERONA: Seculin, Zuelli, Di Gaudio, Palmiero, Vaisanen, Garritano, Giaccherini, Pavlev, Djordjevic, Bertagnoli, Cotali, Margiotta.20:28

La formazione della REGGIANA: 3-5-2 per gli ospiti, Venturi - Eloge Yao, Rozzio, Martinelli - Kirwan, Muratore, Espeche, Laribi, Lunetta - Mazzocchi, Siligardi.20:37

A disposizione della REGGIANA: Zamparo, Ajeti, Del Pinto, Gyamfi, Pezzella, Rossi, Varone, Cambiaghi, Radrezza, Voltolini, Libutti, Ardemagni.20:38

Aglietti opta per Fabbro in avanti con De Luca, Canotto e Viviani tornano dal primo minuto, in difesa nessun turn over Mogos e Renzetti presenti da titolari nelle rispettive fasce.20:40

Tante sorprese per Alvini che opta ancora per Siligardi dal primo minuto in coppia con Mazzocchi, solo panchina per Ardemagni. Confermato Laribi dopo la grande prova con L'Entella, da capire se il tecnico della Reggiana decida per la difesa a tre o a quattro.20:42

Dirige il match l'arbitro Valerio Marini.20:42

1' INIZIA CHIEVO VERONA - REGGIANA! Primo pallone per gli ospiti.21:01

1' Chievo con la maglia blu e pantaloni granata, Reggiana in completo bianco.21:02

2' Reggiana con la difesa a quattro, Kirwan sulla linea di difesa, centrocampo a rombo con Laribi dietro alle punte.21:03

3' Cross potente di Canotto, Rozzio a centro area spazza lontano: partito molto forte il Chievo.21:04

4' Mazzocchi si gira e punta la porta, recupero di Ciciretti che arpiona il pallone e fa ripartire i suoi.21:06

5' CANOTTO! L'esterno entra in area, cross potente al centro che Venturi riesce a respingere!21:06

6' LARIBI! Sul contropiede della Reggiana, conclusione secca dal limite del fantasista: gran parata in due tempi di Semper.21:07

7' Bella partita, Canotto punta la porta e conclude dal limite: Venturi attento blocca al petto.21:08

8' E´il turno della Reggiana: corner di Siligardi, deviazione sottoporta di Martinelli messa ancora in angolo da Obi.21:09

9' Contropiede del Chievo: Renzetti non vede un liberissimo De Luca sul secondo palo, Canotto cerca il filtrante che termina peró sul fondo.21:10

10' Grandi ritmi in questo inizio di partita, Kirwan cerca il cross di destra ma é attento Semper sul suo palo.21:12

11' Lancio di Siligardi per Mazzocchi, la punta non vede il taglio del liberissimo Laribi, vanificando il contropiede.21:13

12' Cross di Obi, Rozzio anticipa anche Venturi spazzando lontano.21:13

13' Angolo per il Chievo: Renzetti mette al centro, Rigione trova la deviazione ma non la porta.21:15

15' Lancio di Mogos per De Luca, cross improvviso al centro con Venturi che anticipa Fabbro sul primo palo.21:16

16' Un cross deviato di Laribi si trasforma in un assist per Muratore: conclusione al volo della mezzala che termina facilmente tra le braccia di Semper.21:17

17' Buon momento per la Reggiana, Chievo che sta faticando a uscire dalla propria metà campo.21:19

18' Cross di Laribi, Leverbe di testa anticipa Mazzocchi e mette in angolo.21:19

19' Angolo di Laribi, Rozzio spinge in area per liberarsi: fallo del difensore su Fabbro.21:21

20' Canotto cerca De Luca, la punta cerca il velo per superare Rozzio ma scivola al momento di arpionare il pallone.21:22

22' Canotto rientra sul destro e calcia di potenza, Yao in spaccata respinge il pallone.21:23

23' Molti errori in fase di impostazione del Chievo: non contento Aglietti dell'inizio dei suoi.21:24

24' Ciciretti finta il sinistro per aprire su Viviani, pallone troppo lungo che si perde in out.21:25

25' Angolo per la Reggiana: Siligardi forte sul primo palo, un rimpallo favorisce la presa di Semper.21:26

27' Ancora Reggiana: punizione di Laribi, De Luca stacca piú in alto di tutti e allontana.21:28

28' Riparte il Chievo, Ciciretti prova la verticale ma gran recupero di Siligardi che chiude l'avversario in out.21:29

29' Errore di Laribi nel lanciare in profondità Lunetta, con la mezzala che prova ad evitare senza riuscirci la rimessa dal fondo.21:30

30' Fabbro in velocità salta Martinelli ma efficace il raddoppio di Kirwan che guadagna anche la rimessa.21:31

31' CANOTTO! Tiro cross di sinistro dell'esterno, Venturi non si fida della presa e mette in angolo.21:32