Stadio: Druso

Città: Bolzano

Capienza: 3000 spettatori14:08

La grande sorpresa del campionato, il Sudtirol di Bisoli, ospita l'altra grande novità di questa stagione, il Bari di Mignani: quarta contro terza, due squadre in corsa play off con uno sguardo alla promozione diretta.14:08

Sono ufficiali le formazioni del match: SUDTIROL con il classico 4-4-2, Poluzzi - De Col, Zaro, Vinetot, Curto - Casiraghi, Fiordilino, Tait, Lunetta - Mazzocchi, Odogwu. A disp.: Minelli, Berra, Siega, Carretta, Cisse, Rover, Eklu Shaka, Pompetti, Davi, Larrivey, Giorgini, Schiavone.14:28

La formazione del BARI: 4-3-1-2 per gli ospiti che si schierano con Caprile - Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta - Maita, Maiello, Benedetti - Folorunsho - Antenucci, Cheddira. A disp.: Frattali, Benali, Esposito, Botta, Morachioli, Zuzek, Ceter, Ricci, Bellomo, Molina, Dorval, Mallamo.14:09

Bisoli opta per Casiraghi e Lunetta da esterni di centrocampo, De Col che arretra sulla linea difensiva. Vinetot per Masiello, in attacco la coppia Mazzocchi - Odogwu.14:29

Mignani che si affida alla coppia collaudata Antenucci - Cheddira, Folorunsho sulla trequarti. Capitan Di Cesare con Vicari in difesa, Maiello a gestire i ritmi di gioco.14:30

Arbitra il signor Marco Guida.14:31

1' INIZIA SUDTIROL - BARI! Primo pallone per i locali.15:01

2' Sudtirol con la classica divisa bianca, Bari in completo nero.15:03

2' Antenucci conclude ampiamente a lato, fischio di Guida per un suo precedente tocco di mano.15:04

3' La squadra di Bisoli lascia il possesso palla al Bari, classiche due linee compatte davanti alla porta di Poluzzi.15:05

4' Contatto Di Cesare - Odogwu, Guida lascia il vantaggio tra le proteste dei locali che volevano la punizione.15:07

5' Gran percussione di Cheddira, per fermare la punta locale servono tre difensori del Sudtirol.15:08

6' Lunetta parte a destra, Casiraghi a sinistra, con gli esterni pronti a scambiarsi spesso la posizione.15:08

7' Destro di Lunetta dalla distanza, l'esterno con il piede debole manda alto.15:09

8' Gran chiusura di Folorunsho su Odogwu, dopo che la punta si era lanciata centralmente palla al piede.15:11

9' Antenucci prima manca il pallone, poi calcia di sinistro: deviazione di Vinetot, angolo per gli ospiti.15:12

10' Angolo di Pucino, palla che rimane in area prima della spazzata di Vinetot.15:12

11' TAIT! Conclusione del mediano, gran riflesso di Vicari che, in scivolata, allontana.15:13

12' Fiordilino ferma Maita che cercava lo spazio per il sinistro dal limite.15:15

13' Bari con oltre il 70% di possesso palla, Sudtirol chiuso nella propria metá campo.15:15

14' Cross di esterno di Folorunsho, De Col di testa in angolo.15:16

15' Ancora Pucino dalla bandierina, Mazzocchi allontana di testa.15:17

16' Cross rasoterra di Curto, chiude Maita che riparte in contropiede.15:19

17' Cross di Maiello, Benedetti chiuso da Curto che difende bene il secondo palo.15:19

18' OCCASIONE BARI! Conclusione dalla distanza di Folorunsho, Poluzzi si distende e mette in angolo!15:20

19' Grande giocata di Tait che si libera di due uomini e verticalizza di prima intenzione, ottima peró anche la chiusura dell'esperto Di Cesare.15:22

21' Pochissimi gli spazi lasciati dal Sudtirol in questo primo tempo, fase difensiva come sempre di alto livello per le squadre di Bisoli.15:23

22' Mazzocchi anticipa Maiello e si invola, intervento in scivolata di Di Cesare che mette in out: il difensore se la prende poi con Bisoli che protestava in panchina.15:24

24' Prima metá di primo tempo in archivio, Bari a far la partita ma Sudtirol che sta crescendo in questi ultimi minuti.15:26

25' Fallo di Casiraghi su Maita, altre proteste della panchina del Sudtirol che chiedeva di poter giocare.15:27

26' Cheddira cade in area, la stessa punta fa segno all'arbitro che non é successo nulla.15:28

27' Partita non cattiva ma di certo molto fisica, due squadre che non stanno tirando indietro la gamba.15:30

29' OCCASIONE SUDTIROL! Cross di De Col, Lunetta cerca una difficile sforbiciata sul secondo palo senza peró trovare il pallone.15:32

30' Problema per Maiello, che si ferma a centrocampo richiamando Guida: gioco bloccato, entra lo staff medico dei baresi.15:32

31' Maiello esce dal campo, da capire se il mediano possa o meno continuare il match.15:34

32' Si torna a giocare undici contro undici, con Maiello che testa il suo ginocchio.15:34

33' Cross di Casiraghi, ancora in ritardo sul secondo palo Lunetta.15:35

34' Sostituzione BARI: esce Raffaele Maiello, entra Ahmed Benali.15:37

35' Maiello alza bandiera bianca, Benali inserito nel ruolo di play davanti alla difesa.15:37

36' Angolo per il Bari: nulla da fare sul pallone dentro di Pucino.15:40

38' Odogwu si scontra in un duello aereo con Vicari: ad avere la peggio il difensore ex Spal, che rimane a terra.15:41

39' Si sta giocando pochissimo in questa seconda parte del primo tempo, tra infortuni e i vari fischi di Guida.15:42

41' Bari che continua a gestire il pallone, Sudtirol che lascia apertamente l'iniziativa agli ospiti.15:44

42' Cheddira prova a mettersi in proprio ma il suo destro é respinto in due occasioni dalla difesa locale.15:44

43' Antenucci prova il colpo di testa dal limite per sorprendere Poluzzi, il portiere blocca facilmente il pallone.15:45

44' Gara ancora bloccata sullo 0-0: in questa giornata di B, oltre a questa sfida solo Perugia - Modena non ha ancora visto reti.15:47

45' CHEDDIRA! Tiro di Benali respinto, la punta calcia di prima intenzione ma Zaro mette in corner.15:48

45'+1' Tre i minuti di recupero.15:48

45'+2' CHE OCCASIONE PER CHEDDIRA! Sugli sviluppi dell'angolo, gran stop e sinistro da due passi della punta, De Col riesce a sbilanciare l'avversario che manda a lato.15:50

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SUDTIROL - BARI! Squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.15:51

Gara molto bloccata, Bari che prova a far circolare il pallone, Sudtirol che attende lasciando pochissimi spazi agli avversari.15:51

Due le occasioni nel match, un tiro di Folorunsho che Poluzzi mette in angolo e una deviazione sottoporta di Cheddira che finisce a lato per la gran chiusura di De Col.15:52

Da segnalare anche l'uscita per infortunio di Maiello, con Magnani che ha optato per Benali.15:52