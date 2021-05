LIVE REGGINA - FROSINONE 0-2 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Oreste Granillo

Città: Reggio di Calabria

Capienza: 27454 spettatori13:12

Benvenuti alla diretta testuale di Reggina-Frosinone, match valido per la 38° e ultima giornata di Serie B.13:12

La partita di oggi non ha alcun valore in ottica post season: le due squadre sono già salve e già certe di essere fuori dai playoff. Si gioca quindi solamente per il piazzamento finale, con la Reggina ora decima a quota 50 e il Frosinone dodicesimo a 47.13:18

Vediamo le formazioni ufficiali. La Reggina scende in campo con il 4-2-3-1: Nicolas - Del Prato, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara - Bianchi, Crisetig - Rivas, Folorunsho, Orji - Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Bezzon, Chierico, Crimi, Rechichi, Bellomo, Denis, Petrelli.13:22

Il Frosinone si schiera con un 3-5-2 così composto: Iacobucci - Salvi, Szyminski, Capuano - Brignola, Gori, Carraro, Boloca, Zampano - Ciano, Novakovich. A disposizione: Bardi, Marciano, Brighenti, Vitale L., Barone, Rodhen, Tribuzzi, Vitale M., Millico, Iemmello, Parzyszek, Luciani.13:25

La Reggina cambia molto rispetto all'11 che ha pareggiato con il Lecce. In difesa tre cambi su quattro, con Cionek e Dalle Mura coppia centrale. Dietro a Montalto spazio a Folorunsho e Orji. Out Menez e Edera. Anche nel Frosinone tanti cambi: c'è Iacobucci in porta, in attacco tandem Ciano-Novakovich. Indisponibile Kastanos.13:31

Dirige il match la signora Maria Marotta della sezione Sapri, coadiuvata da Carbone e Di Monte. Il quarto ufficiale è Guida. Marotta è la prima donna ad arbitrare in Serie B.13:35

FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dal Frosinone.14:05

3' Su corner, Salvi cerca la deviazione di testa sul primo palo.14:08

6' Rischia Capuano, che aggancia male al limite dell'area. Folorusho tenta di rubargli il pallone, non ci riesce per un soffio.14:11

10' La Reggina cerca di pressare alto, ma i ritmi non sono altissimi.14:15

13' Tanti errori in mezzo al campo, poche azioni offensive fin qui.14:18

16' Cross di Brignola dalla sinistra a cercare Folorusho sul secondo palo, troppo lungo.14:21

17' Cartellino giallo per Marco Carraro, duro su Folorusho.14:22

20' Veramente tante imprecisioni in questi primi 20'.14:26

21' Primo squillo della Reggina! Folorusho prova a incrociare col destro dal limite, fuori di poco.14:28

25' Ciano su punizione dal limite colpisce la barriera, la palla gli torna ma spara altissimo.14:33

28' GOL! Reggina-FROSINONE 0-1! RETE DI ANDRIJA NOVAKOVICH! Dopo un bombardamento alla porta granata, salvata più volte nel giro di pochi secondi da Nicolas, il Frosinone riesce a trovare lo spazio giusto! Cross di Szyminski dalla zona sinistra dell'area e incornata di Novakovich!



31' Il Frosinone spreca una ripartenza tre contro uno! Gestita molto male!14:37

32' Ammonito Del Prato, ha trattenuto Zampano.14:37

33' Sugli sviluppi di corner, Brignola calcia rasoterra da dentro l'area, ma è centrale e Nicolas blocca.14:38

35' REGGINA VICINO AL PAREGGIO! Cionek svetta sopra a tutti su calcio d'angolo e la palla finisce vicinissima al palo! Immobile Iacobucci.14:41

37' OCCASIONE INCREDIBILE PER LA REGGINA! Cross perfetto di Orji sulla testa di Folorusho, che in corsa sul secondo palo non riesce a inquadrare lo specchio! Era a due passi dalla porta!14:43

38' GOL! Reggina-FROSINONE 0-2! RETE DI NOVAKOVICH! Riceve palla sul versante sinistro dell'area, prende la mira e col destro la mette a giro sul secondo palo! Doppietta per lui!



39' Novakovich sale a 10 gol in stagione e chiude il campionato in doppia cifra per la seconda volta.14:45

41' Rivas spreca una ripartenza due contro uno, sbagliando il passaggio finale per Montalto, davanti a Iacobucci.14:46

44' NICOLAS PARA SU CIANO! Grande facilità di penetrazione in area per l'attaccante, che scarica un sinistro potente ma troppo centrale.14:49

45' Un minuto di recupero.14:51

45'+1' FINE DEL PRIMO TEMPO! Reggina-Frosinone 0-2.14:51

Il Frosinone chiude il primo tempo sul 2-0 grazie a una doppietta di Novakovich tra il 28' e il 38', approfittando dell'approccio difensivo poco compatto della Reggina. I padroni di casa meriterebbero qualcosa di più, sono vivi e hanno creato più di un'occasione per segnare. È mancata la precisione sotto porta e talvolta anche nell'ultimo passaggio.14:54

Nel secondo tempo la Reggina vorrà riaprire il match per chiudere bene questo campionato, per di più in casa. In fase difensiva ci vorrà più concentrazione, ma a in avanti c'è stata intraprendenza. Il Frosinone punterà probabilmente a difendere il risultato, anche perché il caldo di oggi toglie tante energie.15:08

46' Due cambi nella Reggina: fuori Montalto, dentro Germán Denis.15:08

46' E poi esce Bianchi ed entra Nicola Bellomo.15:08

46' SI RIPARTE!15:09