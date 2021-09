LIVE BENEVENTO - LECCE 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ciro Vigorito

Città: Benevento

Capienza: 16867 spettatori19:54

Benvenuti alla diretta scritta del match tra Benevento e Lecce, incontro inaugurale della terza giornata di Serie B.19:54

ll ritorno di Barone nello stadio in cui ha scritto la storia, la prima da ex di bomber Massimo Coda, 5000 spettatori sugli spalti e la coppia Lucioni-Tuia che al "Vigorito" ha vinto una infinità di partite. Stesso colore di maglia e medesimi obiettivi: vincere, tornare in massima serie e riscattarsi dopo le cocenti delusioni della passata stagione. Benevento-Lecce promette spettacolo questa sera.19:57

Formazione BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Calò, Ionita; Elia, Insigne, Improta; Moncini. A disposizione: Muraca, Acampora, Basit, Tello, Vokic, Manfredini, Glik, Di Serio, Sau, Masciangelo, Talia, Brignola. All. Caserta.20:01

Formazione LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Gallo; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disposizione: Bleve, Meccariello, Paganini, Olivieri, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Bjorkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Delgado. All. Barone.20:05

Nel 4-3-3 a trazione anteriore di Caserta trovano ancora spazio Calò in cabina di regia e mezzali di inserimento come Improta e Ionita, apparso in crescita di condizione. In avanti il punto di riferimento sarà Moncini, preferito a Sau in panchina. Insigne strappa in extremis una maglia da titolare per dare fantasia all'attacco campano.20:05

Tutti a disposizione di mister Baroni, compreso Rodriguez che parte dalla panchina. In difesa ci sarà la coppia formata da Lucioni e Tuia, grandi ex del match, mentre Gargiulo è preferito a Bjorkengren per completare il centrocampo. In avanti spazio a Strefezza alle spalle di Coda e Di Mariano.20:08

Pubblico delle grandi occasioni al Vigorito: pochi minuti ci separano a Lecce-Benevento.20:27

1' SI COMINCIA! Primo pallone della partita gestito dal Lecce.20:31

2' Calcio d'angolo battuto a rientrare da Majer, inserimento di Gargiulo dentro l'area: colpo di testa fuori di poco.20:33

3' OCCASIONE LECCE! Movimento perfetto in profondità da parte di Coda che, grazie a un pallone telecomandato di Hjulmand, si trova da solo davanti a Paleari. Recupero incredibile di Vogliacco che, al momento del tiro, ferma il centravanti leccese.20:35

4' Seconda occasione da calcio d'angolo per il Lecce. Lucioni stacca in 'terzo tempo' dentro l'area, ma non trova lo specchio della porta da ottima posizione.20:35

6' Soffre incredibilmente il Benevento in questi primi minuti di gara. La squadra di Caserta non sembra riuscire a imporre il suo ritmo di gioco, soffocata dalla pressione di un Lecce ottimamente disposto in campo.20:37

7' OCCASIONE LECCE! Contropiede micidiale della squadra pugliese che arriva ad un passo dall'1-0. Di Mariano sfrutta il movimento di Gallo a sinistra per accentrarsi e calciare dal limite: tiro potente respinto da Paleari. Sulla ribattuta Strefezza non trova incredibilmente lo specchio della porta da due passi.20:38

8' Ennesima occasione potenziale per il Lecce. Strefezza sfida Foulon sulla fascia destra, mettendo in mezzo un cross interessante: colpo di testa di Coda facile preda di Paleari.20:39

9' Primo squillo del Benevento dopo i primi minuti di apnea difensiva. Cross in mezzo di Ionita per l'inserimento di Elia che sfiora soltanto di testa da ottima posizione: palla fuori.20:41

12' Momento di pausa del match, dopo i primi minuti arrembanti della squadra di Baroni. Ora il Benevento gestisce il pallone con calma, subendo meno la pressione leccese.20:43

15' Benevento ora disposto con un più classico 4-4-2. Insigne di fianco a Moncini per dare supporto alla manovra offensiva, ma soprattutto geometrie solide a centrocampo.20:47

18' Si è spenta l'euforia offensiva del Lecce, lasciando l'iniziativa alla squadra di casa. Benevento che, pian piano, sta risalendo il campo e mantiene il possesso palla.20:50

21' Nonostante il fraseggio, però, la squadra di Caserta fatica a trovare sbocchi in attacco. Moncini e Insigne hanno toccato pochissimi palloni in questa prima metà di frazione. Al contrario, Strefezza e Di Mariano sono sempre pronti a ripartire veloci in contropiede.20:54

24' Da un lancio lungo per Moncini si crea un'occasione per il Benevento. Spizzata di testa del bomber campano che favorisce l'arrivo di Letizia sulla destra: cross di prima intenzione dentro l'area che non trova compagni pronti a ribadire in rete.20:56

27' OCCASIONE BENEVENTO! La squadra di Caserta va vicinissima alla rete del vantaggio. Cross pennellato da sinistra di Foulon, dentro l'area Moncini è anticipato dal tocco di Lucioni. Gabriel fa una parata sensazionale d'istinto, mettendo in calcio d'angolo un autogol praticamente fatto.20:59

30' Prima mezz'ora di gara piuttosto divertente al Vigorito. Entrambe le squadre sembrano poter incidere in attacco, ma fino ad ora non si sblocca il risultato nell'anticipo di Serie B.21:04

33' Stentano ad arrivare le occasioni in questo momento di gara. Entrambe le formazioni si chiudono molto bene, senza lasciare troppi spazi agli attacchi avversari.21:08

37' Punizione battuta in maniera velenosa a cercare Tuia, anticipo provvidenziale di Paleari in uscita alta.21:08

39' Incredibile azione sciupata dal Lecce in contropiede. Coda lanciato a rete serve a sinistra Di Mariano, ma l'esterno pugliese non riesce a mettere dentro un pallone interessante: esce Paleari in presa bassa.21:10

41' OCCASIONE BENEVENTO! Lancio lungo dalle retrovie agganciato in maniera perfetta da Elia. Da sinistra, l'esterno campano si accentra e lascia partire un destro violento dal limite dell'area: palla alta sopra la traversa.21:13

43' AMMONIZIONE LECCE: cartellino giallo per Majer.21:17

45' Un minuto di recupero segnalato dall'arbitro Santoro.21:17