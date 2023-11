PREPARTITA

Sudtirol - Pisa è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 11 novembre alle ore 14:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Pisa sarà Manuel Volpi coadiuvato da Emanuele Prenna e Francesco Luciani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente il Sudtirol si trova 9° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece Pisa si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 16 gol e ne ha subiti 13; Pisa ha segnato 11 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Sudtirol ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Pisa ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Sampdoria e il Parma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato Lecco, il Venezia e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Parma perdendo 2-0 mentre Pisa ha incontrato Como pareggiando 1-1.

Sudtirol e Pisa si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 2 volte, Pisa non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Sudtirol-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Considerando la passata stagione di Serie B (2022/23), il Pisa è una delle due squadre (al pari del Perugia) contro cui il Südtirol ha vinto entrambe le gare sia all’andata che al ritorno nel campionato cadetto.

Il Südtirol ha vinto due delle ultime tre partite di Serie B, ma ha perso la più recente, contro il Parma; si tratta di tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 10 (5N, 3P).

Nelle ultime cinque partite casalinghe di campionato, il Südtirol o ha realizzato tre reti (in tre occasioni) o ha mancato l’appuntamento con il gol (due volte); in tutte le precedenti 19 i tirolesi non avevano mai realizzato più di due gol.

Il Pisa ha perso cinque delle prime 12 partite di questo campionato (3V, 4P); nell’era dei tre punti a vittoria i toscani non hanno mai perso sei gare nelle prime 13 di Serie B (ultima volta nel 1993/94).

Il Pisa ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle prime sei trasferte di questo campionato (2V, 2N), subendo due gol nelle altre due (2P); nella Serie B 2023/24 nessuna squadra ha collezionato più clean sheet esterne rispetto ai toscani.

L’unica doppietta di Matteo Rover in Serie B (i suoi primi due gol nella competizione) è arrivata proprio contro il Pisa il 4 settembre 2022, con entrambe le reti su calcio di rigore; in questo campionato il giocatore del Südtirol è ancora a secco.

Mattia Valoti è andato a segno nelle ultime due partite di Serie B e nella competizione già in due occasioni è arrivato a tre gare di fila in gol, nel 2022 con il Monza e nel 2021 con la SPAL.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Sudtirol Pisa Partite giocate 11 12 Numero di partite vinte 4 3 Numero di partite perse 3 5 Numero di partite pareggiate 4 4 Gol totali segnati 16 11 Gol totali subiti 13 13 Media gol subiti per partita 1.2 1.1 Percentuale possesso palla 40.3 55.5 Numero totale di passaggi 3879 5743 Numero totale di passaggi riusciti 2912 4726 Numero di tiri nello specchio per partita 30 43 Percentuale di tiri in porta 39.0 41.0 Numero totale di cross 193 201 Numero medio di cross riusciti 50 51 Duelli per partita vinti 551 592 Duelli per partita persi 506 599 Corner subiti 69 57 Corner guadagnati 35 54 Numero di punizioni a favore 152 146 Numero di punizioni concesse 141 170 Tackle totali 142 195 Percentuale di successo nei tackle 59.9 61.0 Fuorigiochi totali 13 17 Numero totale di cartellini gialli 25 33 Numero totale di cartellini rossi 0 4

Dove vedere Sudtirol-Pisa

