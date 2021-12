LIVE REGGINA - ALESSANDRIA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il posticipo della diciassettesima giornata del campionato cadetto vedrà la Reggina ospitare al Granillo l'Alessandria, per una sfida delicata. Amaranto in caduta libera dopo quattro sconfitte consecutive che hanno fatto finire i calabresi a -4 dalla zona play-off. I piemontesi, dal canto loro, sono in un momento difficile, essendo reduci da tre k.o. di fila e sono in piena zona play-out, a cinque lunghezze di distanza dalla salvezza diretta.20:17