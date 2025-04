Cala il sipario allo Stadio dei Marmi! Monaldi manda i titoli di coda di un match dai mille volti, conclusosi con un equo e rocambolesco 2-2. Dopo i primi 45' di gioco non esageratamente divertenti, in cui l'unico bagliore è costituito dalla rete del vantaggio Carrarese con Cherubini, nella ripresa cambia tutto. Dapprima, un altro approccio del Catanzaro permette ai giallorossi di ribaltare la gara: rete di Compagnon al minuto 54' con un assist illuminante di Iemmello, poi raddoppia Pittarello al minuto 65' ricevendo da Pompetti e battendo Fiorillo. La Carrarese però non demorde e proprio tra le sostituzioni trova la via del definitivo pareggio, con Stiven Shpendi che si rende protagonista di un eccellente tiro a giro che al minuto 82' si adagia sotto l'incrocio. Termina dopo un copioso recupero questa emozionante sfida pomeridiana.

Con l'odierno pareggio entrambe le compagini guadagnano un punto in più a testa; uomini di Calabro e Caserta che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Palermo ed in terra lombarda contro il Mantova.