Tutto pronto allo Stadio Arena Garibaldi di Pisa, è tempo di Pisa-Feralpisalò! In questo afoso primo pomeriggio di B, il calendario richiama al confronto Torri e Leoni del Garda dopo quasi sette mesi dall'ultima volta, gara risalente allo scorso 23 Settembre in cui i toscani si imposero per 0-1 in territorio feralpino. In vista dell'odierno incontro, il Pisa apre le porte di casa ad una Feralpi che proviene da due risultati utili consecutivi, una vittoria ed un pareggio, e che è alla ricerca di ulteriori punti fondamentali in chiave salvezza; situazione di classifica più avanzata quella dei nerazzurri, che presidiano la perfetta metà di classifica al 10^ posto con 40 punti totali.13:28