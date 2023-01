Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Unipol Domus

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori13:36

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Como, gara valida per la ventesima giornata di Serie B.13:36

È il giorno di Claudio Ranieri. Il tecnico romano torna oggi sulla panchina del Cagliari a distanza di trentadue anni dalla prima esperienza in Sardegna. L'ex allenatore del Leicester trova una squadra all'undicesimo posto in classifica, ma a un solo punto dalla zona playoff. I rossoblù sono reduci dalla vittoria contro il Cosenza nel giorno di Santo Stefano arrivata con Fabio Pisacane in panchina.13:39

Il Como, quindicesimo in classifica con due punti di vantaggio sulla zona playout, ma a quattro lunghezze da quella playoff, proverà a rovinare la festa di Ranieri e a dare continuità alle due vittorie consecutive arrivate contro Ternana e Cittadella. Quella in Umbria è l'unico successo conquistato in trasferta dai lariani, a fronte di quattro pareggi e altrettante sconfitte.13:43

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Cagliari si schiera in campo con un 3-5-2: Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi; Zappa, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Pavoletti, Lapadula. A disposizione: Aresti, Lolic, Veroli, Di Pardo, Barreca, Carboni, Rog, Lella, Falco, Millico, Pereiro, Luvumbo.13:45

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Como si schiera in campo con un 3-4-1-2: Ghidotti; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou; Blanco; Mancuso, Cerri. A disposizione: Vigorito, Bolchini, Pierozzi, Cagnano, Fabregas, Faragò, Celeghin, Baselli, Parigini, Da Riva, Gabrielloni, Ambrosino.13:47

Cinque indisponibili per Ranieri, che deve rinunciare a Goldaniga, Deiola, Mancosu, Viola e Obert. Il tecnico romano passa alla difesa a tre, favorendo il ritorno dall'inizio di Altare e Capradossi. Subito titolare il neoacquisto Azzi, mentre ritrova una maglia anche Zappa sull'altra fascia. Coppia d'attacco pesante formata da Lapadula e Pavoletti, con Luvumbo, Pereiro e Falco pronti a subentrare nel secondo tempo.13:51

Longo, invece, deve fare a meno di Cutrone in attacco, sostituito da Mancuso. È questo l'unico cambio rispetto alla formazione schierata contro il Cittadella. Recupera, ma solo per la panchina, Baselli, ex della partita al pari di Faragò e Vigorito, anche loro fuori dai titolari. Non c'è spazio dall'inizio, infine, nemmeno per Cesc Fabregas.13:55

Quasi tutto pronto all'Unipol Domus di Cagliari. Tra pochi minuti l'arbitro Francesco Meraviglia darà il via al match.13:55

Visibile la commozione sul volto di Claudio Ranieri, che ha raccolto il tributo dei suoi tifosi al momento dell'ingresso in campo.13:59

In corso un minuto di raccoglimento per ricordare Gianluca Vialli.14:00

CALCIO D'INIZIO! Comincia Cagliari-Como. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.14:01

4' Buon avvio da parte del Como, che prova subito a tenere i rossoblù nella loro metà campo.14:05