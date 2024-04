Sofia Goggia imita Francesca Fagnani a Belve: la replica social della giornalista scatena l'imprevedibile

Un video prodotto e pensato dalla campionessa delle nevi, anche per mettere in evidenza una delle sue attività suscita il plauso anche della conduttrice. E la proposta dei suoi sostenitori

Che fosse capace di imitazioni pressoché perfette, ne eravamo consapevoli. Tant’è che l’ascesa di Sofia Goggia al rango di autrice e interprete non stupisce affatto per via delle qualità già assaggiate durante le incursioni in quel di Viva Rai2!, con la complicità – superba – di Fiorello e di una squadra di autori che possiamo annoverare come i top player del servizio pubblico.

Già in alcune interviste, pur indagando sugli aspetti inediti della campionessa, le era stato consentito che la sua vena ironica e la sua esuberanza emergessero. Insomma, Sofia nella versione Francesca Fagnani struttura, in un reel di appena un minuto dal suo allevamento, un Belve al quadrato che mostra una via maestra. Senza considerare l’acume nel postare nel giorno di Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy.

Sofia Goggia imita Francesca Fagnani

Era stato Massimo Giletti, giornalista e conduttore tornato in Rai di recente anche se visibile in misurate occasioni, a svelare nel corso della sua celebre intervista concessa proprio a Fagnani sullo sgabello di Belve a rivelare questo talento artistico di Sofia Goggia.

Certo, allora la questione si concentrò sulla natura del presunto legame tra Giletti e la campionessa delle nevi che non ha mai gradito incursioni nel suo privato, ovvero nelle sue storie sentimentali non menzionando di fatto mai il rapporto e riassumendo la sua conoscenza con il presentatore in una qualche categoria.

“Pensavo a Sofia Goggia che una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco…”, pare avesse affermato Giletti in una pausa dell’intervista, nell’illustrare a Francesca Fagnani l’interpretazione, il piglio e anche lo stile dell’imitazione proposta dalla sciatrice in un contesto privato. E divenuto pubblico complice il video che – tiene a sottolineare la stessa Goggia – è tutta opera sua. Testo, imitazione e montaggio.

Quindi Giletti aveva ragione nell’elogiare la simpatia sprigionata da Sofia Goggia, in questo particolare frangente. Almeno in questa specifica circostanza e sulla capacità di cogliere gli aspetti più caratterizzanti.

Sofia Goggia con i suoi genitori

Il video nell’allevamento della campionessa

La Sofia che gioca, intrattiene e scherza non è proprio una componente misconosciuta dell’essere Goggia, ma sui social in questo breve video di quasi un minuto è la protagonista assoluta di uno spazio che è assolutamente ludico. E non a caso c’è chi se la vuole aggiudicare quando c’è da aggiungere quel brio, quella simpatia allo sport.

“Sofia Goggia buonasera e benvenuta a Belve. Che belva si sente?”, dice nel mezzo dell’allevamento e con in braccio una delle sue galline. Dunque, sottofondo musicale e via all’imitazione: “Dunque che belva si sente? ’Na selvaggia, nel senso che lei è un po’ wild?”. Il tutto ovviamente incentrato sul tema Le Selvagge, con una qualità attoriale davvero notevole per la sciatrice che abbiamo ammirato poco e niente in siparietti di questo tipo.

Ma che ha i tempi giusti, anche nel pubblicare il video nella giornata di martedì 23 aprile (nel pieno dello svelamento del sugo-gate). E che non teme di esporsi, come quando fu per la vicenda del doppio piede sinistro, in copertina.

Goggia e Le Selvagge

Stavolta Sofia, dal suo allevamento nel cuore della Val Seriana, riesce in un’opera di marketing intrigante e divertente, nonostante sia reduce da un infortunio molto importante e da un intervento chirurgico che l’ha messa alla prova, di nuovo.

In attesa di rivederla sugli sci, la campionessa continua a pubblicare aggiornamenti sulle sue condizioni e qualche contenuto più leggero, allegro. La sciatrice bergamasca è socia di una nuova attività dal 2021 quando venne resa nota la sua partecipazione a questa azienda agricola in prossimità di Nembro, nella bergamasca, la cui produzione di uova è destinata a consumatori di alta gamma:

“Le galline vivono allo stato brado in un bosco sopra Nembro e ascoltano musica classica. Ogni tanto do una mano: la cultura ancestrale dei contadini mi affascina”.

Le Selvagge, questo il nome scelto per questa azienda cura e cresce ben 2500 galline: vivono allo stato brado in un bosco sopra Nembro e sotto Selvino, a Lonno, ascoltano musica classica tutto il giorno e le loro uova, certificate come biologiche – aveva raccontato al Corsera – sono vendute anche a ristoranti come quelli di Cracco a Portofino e a Milano e il Carlo Magno a Brescia.

Il commento di Francesca Fagnani scatena le reazioni

Commenti esaltanti, tifosi molto accesi nell’elogiare Sofi che si aggiudica anche emoticon eloquenti da parte della stessa Francesca Fagnani, la quale con una faccina e un cuore a corredo riesce a generare una esplosione di suggerimenti non richiesti da parte degli utenti che chiedono Goggia a Belve.

Massimo Giletti e Francesca Fagnani

E la invitano ad invitare la campionessa, prossima belvina da sbloccare nella lista degli ospiti da far accomodare su quello sgabello. Una eventualità della quale si commentò a suo tempo, quando si pensò a una sorta di chiarimento nel post Giletti ma che, per ora, non ha ancora alcun riscontro.

Chissà l’agenda rossa, di quali dimensioni potrebbe diventare con accomodata, su quello sgabello, Sofia…