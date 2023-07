Sofia Goggia non teme l'accerchiamento mediatico per Massimo Giletti: e all'Isola d'Elba si mostra libera

Nuovi scatti riaccendono i riflettori sulla presunta relazione tra la campionessa Sofia Goggia e il conduttore e giornalista televisivo Massimo Giletti

Le verità presunte di una storia, che relazione non vuole essere definita da entrambi le parti, si percepiscono appena, tra le pieghe di una dichiarazione, di una foto rubata su un traghetto che porta verso la meta di una pausa estiva in un luglio che abbonda di eventi e di gloria sportiva. Ma che, per paradosso, non la riguarda.

Sofia Goggia sa essere prima, al centro delle cronache anche meno gradite quando si scivola nel gossip puro, eppure anche lontano dalle nevi si rivela capace di accrescere quei rumors che la affiancano a Massimo Giletti, giornalista e conduttore televisivo in una fase sicuramente complicata della sua carriera. Suo malgrado.

Goggia-Giletti, dettagli di una storia non confermata

Pochi scatti, quasi accidentali, bastano ad accrescere di dettagli non confermati la costruzione di un amore che Sofia Goggia non ha esplicitato neanche quando si è misurata con la domanda diretta, inequivocabile sulla sua vita privata.

E che Giletti avrebbe alimentato per via delle sue affermazioni in circostanze poco interpretabili, come fu quando ospite di Belve, condotto da Francesca Fagnani, ammise quasi ingenuamente il sentimento, la frequentazione all’apice della centralità mediatica della loro presunta intesa. Passaggi ormai obbligati di questa associazione ovvia, inevitabile tra Goggia e Giletti.

La campionessa bergamasca e il giornalista sono stati intercettati ancora una volta insieme, a bordo di un traghetto in direzione Portoferraio, isola d’Elba che fa da scenario al tour di Sofia Goggia.

Su Instagram, la conferma della sola presenza in questo splendido luogo che oggi li ospiterebbe entrambi. Sì, perché Sofia non si mostra in compagnia, è sola. Almeno vuole lasciar intuire che così intende mostrarsi e così intende porsi al suo pubblico: una sportiva, una campionessa, una professionista concentrata sul presente, sugli obiettivi che si è posta.

L’accerchiamento mediatica non è cosa temuta. Piuttosto è gestita.

Le foto nell’albergo romano

Non si è però giunti, ribadiamo, ad alcuna dichiarazione ufficiale o elemento che possa accreditare, smarcare da mera indiscrezione questo rapporto che pure è sostenuto da incontri, foto, allusioni che non smentiscono categoricamente.

Poche settimane fa, erano circolate nuove fotografie che in un albergo romano li ritraevano non vicini ma nella stessa piscina, scatti poi pubblicati dal settimanale Chi. Nulla di nuovo, sul fronte di questa storia, secondo alcuni.

Nulla che vari da questa lunga ricerca di elementi che affermino, oltre ogni dubbio, che nonostante il silenzio dietro cui si sono trincerati – entrambi, dopo le timide ammissioni del giornalista – vi sia un legame tra di loro. Un legame che si è cercato nel corso di un lungo anno. La sovraesposizione mediatica della campionessa non è solo stata legata alla sua indubbia qualità sportiva e alle prestazioni in Coppa del Mondo.

Dal monologo a Le Iene all’intervista rilasciata a Fabio Fazio, ospite di Che tempo che fa, Sofia Goggia si è conquistata una centralità nella narrazione televisiva, nei palinsesti, nei titoli di quotidiani e siti.

Sofia Goggia e il presunto flirt con Massimo Giletti

Massimo Giletti

Di questo flirt si è scritto assai, si è approfondito, si è cercato di carpire altro: anche nell’ultima intervista rilasciata da Sofia al settimana Oggi, Goggia si era confidata su questa componente della sua vita, privata ma anche pubblica viste le dichiarazioni di Giletti a Francesca Fagnani durante Belve, che non avevano di certo agevolato l’oblio su una vicenda così intrigante, appassionante per via della notorietà dei protagonisti.

“Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile”, aveva detto inoltre la campionessa di sci parlando della sua vita privata al settimanale Di Più: “In questo momento non sono pronta per una relazione ufficiale e pubblica”.

La replica di Goggia

“Possiamo dire che è in pista?” era stata la domanda di Francesca Fagnani sulla misteriosa compagna di Giletti. “Mi faccia vivere dei giardini privati e coltivati”, la risposta criptica di lui che si era detto innamorato “anche delle nevi e delle montagne”.

Insomma, Sofia Goggia non gradirebbe – per ovvie ragioni scaturite dal suo ruolo e dalla sua immagine pubblica – che vi sia ancora un eccesso di zelo nell’approfondire la natura della relazione con il noto giornalista, il quale – al contrario – non si è sottratto a domande, quesiti, approfondimenti sul caso.

“Stiamo parlando del niente di niente”, aveva chiarito in quella stessa intervista a Oggi, Sofia Goggia, a proposito proprio del presunto flirt con Massimo Giletti: “Aggiungo una cosa: credo fermamente che quando una persona parla di te non qualifica te ma definisce molto più sé stessa. Punto”.

La stagione strepitosa della campionessa bergamasca

Goggia ha superato l’ennesimo infortunio che poteva minacciare una stagione che si è rivelata incredibile, strepitosa in u crescendo sul quale pochi avrebbero scommesso: la conquista della quarta Coppa del mondo di Discesa libera.

“Alcune volte la mattina mi alzo dal letto e so che faticherò a fare le scale. Vivo con questa sensazione di dolore fisico alle gambe, martoriate da infortuni e operazioni, ed è una frustrazione. Ma ciò che davvero mi spaventa è il dolore dell’anima” ha confidato, “Sono cresciuta con una irrequietudine interiore, la mia gara non è dal cancelletto di partenza al traguardo ma è al di fuori delle competizioni”.

Gli obiettivi verso le prossime Olimpiadi

Sofia Goggia, campionessa di sci

Di paure ne ha e ne coltiva ancora Sofia, la quale ha ammesso di temere di non essere all’altezza, di cedere al suo stesso mito della competizione che le fa da sostegno ma che, dall’altro lato, come lei stessa ammette ha un tratto quasi “patologico” perché la spinge a cercare una perfezione irraggiungibile.

Quel che rimane granitico, in questo momento – Giletti a parte – è la sua volontà di partecipare alle prossime Olimpiadi, che vedranno ancora una volta Sofia Goggia e la rivale-amica Federica Brignone indossare la divisa azzurra per strappare quelle medaglie che hanno già conquistato – nonostante e malgrado gli infortuni – ai Giochi, quelli casalinghi, dimostrandosi ancora le più forti in pista.

In questa lunga estate calda, la campionessa cerca la preparazione e la concentrazione mentale per affrontare un nuovo capitolo della sua carriera sportiva, che ha subito un altro importante passaggio nell’ultima stagione alle spalle.

