Giletti si sbilancia, Goggia tace: due modi opposti di gestire le pressioni mediatiche seguite alle prime indiscrezioni sulla loro presunta relazione sentimentale

14-03-2023 17:54

Anche se non vi è alcun minimo cenno alla cosa, in interviste, dichiarazioni o interventi di Sofia Goggia non si può trascendere dal suo presunto flirt con Massimo Giletti, presentatore e giornalista nonché ideatore de Non è L’Arena e al centro dell’attenzione mediatica dopo le risposte che – sul tema – ha dato a Francesca Fagnani, ospite di Belve.

Il flirt Sofia Goggia-Massimo Giletti

Così è: il rapporto tra la campionessa di sci e il presentatore affascina, intriga e scuote dal torpore di una cronaca che ci ha educati a un mero elenco di successi sportivi per aggiungere dettagli inediti di una giovane donna, 30 anni appena, di certo esuberante, espansiva, intraprendente. E che ha preferito tacere sulla sua vita privata, censurando nomi e cognomi quando si è trattato di rapporti sentimentali.

Al contrario di Giletti che, stando a quanto pubblicato da DiPiùTv, si sarebbe abbandonato a frasi dubbie, ambigue, chiari rimandi a Sofia:

“Pensavo a Sofia Goggia che una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco…”.

In effetti, svela DiPiùTv, Francesca Fagnani ha infilzato il presentatore – nel corso della lunga intervista concessa al suo programma – con una frasetta poco discreta: “Allora adesso la invitiamo qui in studio, Sofia…”.

La confessione a Belve di Giletti

Con il giornalista e conduttore ha insistito, chiedendogli se nel suo cuore ci fosse una persona, se fosse sereno in amore. E lui, ancora imbarazzato, ha confermato:

“Amo le montagne vincenti”, la replica di un Giletti quasi imbarazzato.

Quell’imbarazzo di chi, con estremo mestiere televisivo, replica senza esplicitare poi il senso di quelle affermazioni: si riferisce a Sofia Goggia, avvistata in precedenza con lui? Come si può ritenere che non si attivi una pericolosa, ardita nuova trama, anche se dall’entourage della sciatrice – come trapelato i passato – sembrerebbe cosa per nulla gradita?

Goggia non ha mai concesso molto della sua vita privata se non l’ovvio, quel che è trapelato fino ad ora mentre Giletti, volto televisivo noto al grande pubblico, ha un ruolo pubblico distante da quello della campionessa.

Fonte: ANSA

La foto in montagna

Una foto in montagna, quella di cui si è parlato tempo addietro e che ha aperto una voragine su questa storia sarebbe la prova del contatto, del legame tra i due.

“Una foto che coglie Massimo, di spalle, mentre cammina dietro a Sofia durante un loro incontro che avevano cercato di tenere segreto perché, come è successo altre volte in passato, Massimo ci va sempre con i piedi di piombo sui suoi amori che vuole vivere al riparo da tutto e da tutti”.

I quasi trent’anni che li dividono non sono affatto un problema e nemmeno la distanza. Secondo, DiPiùTv,

“non appena hanno qualche giorno libero fanno il possibile per vedersi, per stare insieme. Massimo è “cotto” di Sofia“, riferisce al settimanale una persona molto vicina al giornalista. Mentre tutto tace dalle parti della campionessa di sci.

Fonte: ANSA

La reazione di Sofia Goggia

Secondo il Corsera, le repliche a uso e consumo del mezzo televisivo dell’esperto conduttore e giornalista non sarebbero state gradite dall’entourage della campionessa, che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali (per ora).

Sofia sareste rimasta alquanto fredda sulla questione flirt, che non ha mai davvero commentato. E, inoltre, continua a proclamarsi single.

VIRGILIO SPORT