Sci, Goggia si nasconde nelle prove della discesa di Soldeu

La francese Laura Gauche si impone nella prima prova cronometrata

13-03-2023 15:14

La francese Laura Gauche si impone nella prima prova cronometrata della discesa femminile di Soldeu con il tempo di 1’32″33 e precede Nina Ortlieb per 39 centesimi e Corinne Suter per 58.

Prova senza strafare per le azzurre. La migliore è Sofia Goggia, decima a 1″88 dalla Gauche, seguita da Federica Brignone a 1″91. Al tredicesimo posto si piazza Elena Curtoni con un ritardo di 1″98 dalla leader, mentre 17/a Nicol Delago con uno svantaggio di 2″24. Al 19/o posto si inserisce Laura Pirovano a 2″74 dalla prima, mentre è 25/a Marta Bassino, che chiude con 3″40 di ritardo.

La graduatoria di Coppa è piuttosto consolidata con Goggia già vincitrice del trofeo e Stuhec certamente seconda. Elena Curtoni invece deve difendere la sua terza posizione a 308 punti dalle insidie che potrà portarle l’elvetica Suter, attualmente a quota 289 punti.