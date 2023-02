La sciatrice bergamasca è diventata l'Azzurra più vincente di sempre in Coppa del mondo

26-02-2023 16:57

Sofia Goggia ha riscattato ampiamente la delusione ai Mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel conquistando sulle nevi di Crans Montana, in Svizzera, una delle vittorie più belle e significative della sua carriera.

Dopo giorni difficili, e una caduta nelle uniche prove disputate prima della gara, la sciatrice bergamasca si è scrollata di dosso tutte le sue frustrazioni trionfando nella discesa libera davanti alla rivale Federica Brignone e ipotecando la conquista della coppa di specialità, che sarebbe la sua quarta negli ultimi sei anni. Un successo da record per l’atleta lombarda, la più vincente di sempre sulle nevi.



Sofia Goggia sorpassa Federica Brignone: vittoria storica

Grazie al successo di Crans Montana, Sofia Goggia ha raggiunto quota 22 successi in Coppa del mondo, superando proprio Federica Brignone, ferma a 21 vittorie. Un dualismo tutto Azzurro che ha già portato a scintille in passato e ne porterà altre anche in futuro, infiammando i prossimi anni in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026.

In particolare la bergamasca ha vinto 17 volte in discesa libera, e 5 volte in Supergigante, mentre la valdostana ha conquistato per 8 volte il Supergigante, per 8 volte lo slalom gigante e per 5 volte la combinata.

In terza posizione c’è Deborah Compagnoni con 16 successi, davanti a Isolde Kostner (15), Karen Putzer (8), Denise Karbon (6), Marta Bassino (6) e Maria Rosa Quario (4).

Sofia Goggia: “Solo Federica poteva battermi”

“Sono stati due giorni complicati, soprattutto quando hai una sola prova a disposizione e cadi alla quinta curva. Non pensavo di essere prima al traguardo, anche perché le condizioni cambiano continuamente. C’è però qualcosa che sconfigge la paura, che è la decisione – ha spiegato Sofia Goggia -. Bisogna avere il coraggio di essere precisi anche quando dentro non si è a posto. Non ho fatto una brutta discesa, ho fatto qualche errore e la neve che scivolava non rendeva le cose semplici”.

“Se c’era qualcuno che poteva insidiarmi era Federica e si è visto. Ora come ora non posso pensare alla coppa di specialità, perché devo concentrarmi su me stessa e sul gesto migliore da portare in gara. Poi al termine di ogni gara si guarda la luce e se è verde è meglio. Al termine della stagione faremo i conti sulla Coppa, per ora sono contenta così”.

Federica Brignone: “Da 4 anni mai così bene in discesa”

“Mi spiace un po’ di non aver fatto il superG in queste condizioni, ma sono contentissima – le parole della Brignone dopo la premiazione -. Non facevo così bene discesa da tre/quattro anni. Erano due giorni che attendevamo e normalmente quando ci sono queste condizioni riesco sempre a far bene, ad attivarmi. Non è servita a nulla la prova, le condizioni sono completamente cambiate e chi ha saputo adattarsi meglio ha fatto il risultato. Nel prossimo weekend ci sono due superG e una discesa: vedrò cosa fare per la discesa e cercherò di fare il massimo nei superG ai quali tengo moltissimo”.