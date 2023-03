Giletti si sbilancia, Goggia tace: due modi opposti di gestire le pressioni dopo le indiscrezioni sulla loro presunta relazione mai confermata ai media

07-03-2023 12:36

Il flirt del momento, che se ne dica, è quello del quale si vocifera (e non da oggi), si indaga, si approfondisce, si azzarda ma che non trova che blandi riscontri dai diretti interessati: Massimo Giletti e Sofia Goggia.

Il silenzio alla DS di Sofia Goggia

La campionessa di sci, ospite de La Domenica Sportiva, non ha condiviso nulla che già non sapessimo sulla sua straripante personalità che, sulla neve, non ha che la sua proiezione nello stile e della capacità, esemplare, di superare ogni difficoltà. Prove fisiche dolorose, quasi minacciose per chi – come lei – vive di sport. Non da ultima, la problematica che l’ha costretta a un intervento lampo alla mano.

Sulla vita personale, ovvero la presunta relazione con il conduttore de Non è l’arena, però Goggia non si sbilancia. Non lo ha mai fatto, anzi. In effetti Sofia non ama svelare dettagli del suo privato che, famiglia a parte, rimane tale se non per frammenti di realtà che hanno mostrato un lato insolitamente delicato e meno aderente alla sua immagine pubblica.

Incontenibile intervista a “Belve” di Giletti

Ben diversa l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, conduttrice di Belve – in onda in prima serata su RaiDue -e giornalista, da parte di Giletti il quale ha girato attorno alla storia che avrebbe con la campionessa della Coppa del Mondo senza però smentire nulla.

Giletti si è lasciato andare sul suo presunto flirt con Sofia Goggia, con la quale era stato paparazzato già lo scorso maggio a Roma. “Nella mia vita esiste una donna”, ha ammesso. “Possiamo dire che è in pista?”, la domanda con riferimento evidente alla campionessa olimpica del 2018 in discesa libera e ancora straordinaria in Norvegia.

“Mi faccia vivere dei giardini privati e coltivati”, la replica ironica del giornalista che non ha mai fatto il nome di Goggia. “Ma è innamorato adesso? “Sono innamorato della vita”. “Ma anche delle nevi? Delle montagne?”. “Avete capito? Stiamo parlando di Heidi. Io sono cresciuto, mi trovo molto a mio agio. Amo le montagne”. “Quelle vincenti?”. “Mi sa che stiamo parlando di una cosa che sappiamo solo noi, chi capisce capisce. I perdenti non mi sono mai piaciuti, comunque”.

La conferma, indiretta, sarebbe stata alimentata da questo gioco a uso e consumo di un programma che si colloca, con una certa astuzia, tra informazione e intrattenimento con la forza e la prepotenza di una relazione che appariva inusuale. Soprattutto pubblica, considerata la ritrosia di Sofia a svelare l’identità del suo compagno.

La storia “devastante” della campionessa

Delle relazioni pregresse di Sofia conosciamo ben poco: sappiamo, per sua ammissione, che ha vissuto una storia molto sofferta, “devastante” come l’ha descritta lei stessa in un evento pubblico e poi a Verissimo.

Una nota a margine su una sfera ben distinta e preservata rispetto all’immagine della campionessa che era stata fotografata da Diva e Donna con fratello e Giletti, nei mesi scorsi. E che non ama che la sua intimità diventi oggetto di domande e salotti televisivi.

La reazione di Sofia Goggia

Secondo il Corsera, le repliche a uso e consumo del mezzo televisivo dell’esperto conduttore e giornalista non sarebbero state gradite dall’entourage della campionessa, che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali (per ora).

Sofia sareste rimasta alquanto fredda sulla questione flirt, che non ha mai davvero commentato. E, inoltre, continua a proclamarsi single.

