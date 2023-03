Gara più in controllo del solito da parte dell'azzurra, che porta a casa per la quarta volta la sfera di cristallo della specialità

04-03-2023 13:23

Sofia Goggia ora ha anche la matematica dalla sua parte: la Coppa di discesa libera è sua con una gara di anticipo. E si può sicuramente consolare con il trofeo, pur avendo mancato la vittoria a Kvitfjell per 29 centesimi. Discesa che è stata vinta dalla padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, alla prima vittoria in Coppa del mondo.

Goggia: come Figini e Seizinger

L’olimpionica di Pyeongchang, vincendo la quarta Coppa di discesa libera, ha eguagliato la svizzera Michela Figini e la tedesca Katja Seizinger. Davanti a lei ci sono le austriache Renate Goetschl (5 vittorie), Annemarie Moser-Proell (7) e Lindsey Vonn (8).

Oggi è stata la giornata delle ufficialità. L’americana Mikaela Shiffrin ha vinto matematicamente la Coppa del mondo generale in una stagione per lei fantastica. Davanti a lei resta solo Annemarie Moser-Proell, al comando con sei Coppe generali. Un record che però inizia a scricchiolare.

Tornando alla discesa di oggi, Sofia Goggia in classifica di specialità sale a 660 punti contro i 451 di Ilka Stuhec, ormai imprendibile dunque. Elena Curtoni difende il terzo posto, con 308 punti, ma Corinne Suter (a 289) è ancora in grado di superarla. Nella classifica generale, Shiffrin prima con 1792 punti, 795 di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami, oggi solo ventesima.

Discesa di Kvitfjell: la classifica

La norvegese Kajsa Vickhoff Lie oggi ha sfruttato al meglio il pettorale numero tre e una condizione favorevole del vento che invece ha condizionato la gara delle altre. Merito comunque a un’atleta che è cresciuta costantemente durante la stagione. Soffia Goggia seconda a 29 centesimi, forse più attenta a controllare oggi, ma con tutto il ritardo accumulato nel piano iniziale dopo la partenza. Terza la svizzera Corinne Suter a 41 centesimi, poi la slovacca Ilka Stuhec a 61 centesimi. Quinta a 79 centesimi l’austriaca Ramona Siebenhofer a pari merito con Mikaela Shiffrin.

Al settimo posto si è classificata Federica Brignone, a 85 centesimi, che attende il superg di domani per provare a essere ancora protagonista. All’ottavo posto l’americana Breezy Johnson, staccata di 87 centesimi. Chiudono la top 10 l’austriaca Nina Ortlieb (+0.89) e la svizzera Priska Nufer (+0.95). Tredicesima Elena Curtoni (+1.13), 15esima Laura Pirovano (+1.27), 23esima Nicol Delago (+2.03), 27esima Nadia Delago (+2.62).

Goggia: la stagione in un flash

Sofia Goggia aveva già vinto la Coppa di specialità nel 2018, nel 2021 e nel 2022. Praticamente da tre anni ininterrottamente è la regina della discesa libera. In stagione ha vinto cinque volte e ha ottenuto due secondi posti nelle otto gare disputate. Nell’ultima discesa potrà ancora migliorare questo score di tutto rilievo.

Goggia ha così commentato la prova: “Non sono del tutto soddisfatta della mia performance odierna. Già nella parte alta non sono stata perfetta, forse per colpa del vento. Per esempio, nella curva che ho sempre fatto bene, ho sbagliato, e nel primo tratto non ho mai trovato il giusto tempismo”. Sulla stagione: “Raggiungo la quarta coppa di discesa in carriera, la terza consecutiva, non male. Diciamo che, anche se sono discontinua, sono continua nel rendimento ed è quello l’importante. Ho dominato in questa disciplina, nonostante abbia toppato i Mondiali, e chiudo con un vantaggio corposo”.

Ancora sul tracciato: “Mi è piaciuta questa pista. Nella Coppa del Mondo non fai altro che girare il mondo ma i tracciati sono sempre quelli. Questa volta abbiamo vissuto una ventata di aria fresca e provato qualcosa di nuovo. Anche oggi abbiamo visto una bella discesa, peccato solo per le condizioni non paritarie per tutte le atlete. Una dedica per la Coppa? Non saprei, devo pensarci”.