Sci, bene Goggia in prova in Norvegia: "Prima penso al SuperG"

Buon riscontro dopo la prova di discesa di Kvitfjell

02-03-2023 15:36

Sofia Goggia nella giornata di oggi si è imposta con margine nella seconda prova cronometrata della discesa di Kvitfjell con il tempo di 1’31″62 e 81 centesimi di vantaggio sull’austriaca Cornelia Huetter, pur rialzandosi nel finale.

Al terzo posto l’altra austriaca Mirjam Puchner, staccata di 1″01 dalla Goggia.

Laura Pirovano ha accusato 1″94 di distacco dalla compagna di squadra ottenendo il 17/o posto, 22/a è Nadia Delago a 2″15, proprio davanti a Federica Brignone a 2″17. Elena Curtoni è a 2″43, Nicol Delago a 2″59 e Marta Bassino a 3″50.

“Ieri, con pista nuova, sono andata abbastanza cauta per vedere sia la pista che la neve – ha detto Sofia Goggia -. Poi mi sono fatta una bella analisi video e ho studiato parecchio. Oggi mi è venuta una bellissima prova, ma attendiamo sabato per verificare la bontà della mia comprensione della pista. Domani si parte con un superG e mi concentro su quello, poi, dopo la gara mi concentrerò sulla discesa e quando avrò tagliato il traguardo, mi volterò verso il tempo e vedremo.

Secondo me, il superG su questa neve che abbastanza la mia, è una neve che dà confidenza e che ha un buon grip. Io nono ancora riuscita ad esprimere il mio potenziale in superG e mi piacerebbe riuscire a farlo già da domani”.