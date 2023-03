L'azzurra battuta per un centesimo dall'austriaca Huetter, balza comunque in testa alla classifica della coppa di specialità

03-03-2023 14:00

Che beffa per Elena Curtoni! Quando già si preparare a festeggiare il ritorno alla vittoria, è stata beffata dall’austriaca Cornelia Huetter per un centesimo sulle nevi norvegesi di Kvietfjell, nel supergigante. L’azzurra è comunque tornata a sciare bene dopo un periodo opaco e un Mondiale deludente ed è balzata al comando nella classifica di specialità.

Superg: Curtoni sfortunata, Goggia peggio

Quando Elena Curtoni è scesa, ha atteso ovviamente che partissero anche le concorrenti. E una dopo l’altra, queste, si sono dovute accontentare di andare dietro all’italiana. A cominciare da Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin e la padrona di casa Mowinckel. Elena non aveva fatto però i conto con l’austriaca Cornelia Huetter, alla quarta affermazione in Coppa del mondo, la seconda in stagione in superg dopo Garmisch. Per un centesimo, praticamente niente, le ha portato via la vittoria.

Con il numero 15, poi, toccava a Sofia Goggia che preoccupava e non poco. L’azzurra infatti sembrava avviata verso la vittoria quando ha saltato una porta ed è stata dunque squalificata. Sfortunata come ultimamente le è accaduto spesso in Coppa del mondo e al Mondiale. Poteva essere un ritorno alla vittoria, il bis dopo l’ultima discesa libera di Crans Montana.

Superg: Brignone quinta, buon risultato

Federica Brignone, che resta in corsa per la vittoria della sfera di cristallo di specialità, è arrivata quinta: un risultato buono. Era invece assente Marta Bassino, la medaglia d’oro del Mondiale, per un grave lutto familiare. La squadra azzurra ha portato tra le prime 15 anche Laura Pirovano. A punti, infine, Roberta Melesi con il 25esimo tempo.

In Coppa del mondo, adesso, Curtoni è prima in superg con 310 punti, ma tutto può ancora accadere. Lara Gut-Behrami la bracca dappresso con 302 punti, poi Ragnhild Mowinckel con 294, Cornelia Huetter con 289 e la nostra Federica Brignone con 278.

Supergigante: i piazzamenti delle altre

I distacchi nel superg di oggi sono stati davvero irrisori. Gut-Behrami è arrivata terza a 12 centesimi dalla vincitrice. Al quarto posto Mikaela Shiffrin, staccata di 16 centesimi, che deve rinviare l’aggancio a Ingemar Stenmark con 86 successi. Quinta Brignone a 29 centesimi. Sesta la francese Tessa Worley, sulla pista disegnata dal commissario tecnico transalpino, a 34 centesimi. A seguire un tris di austriace: Franziska Gritsch (+0.50), Mirjam Puchner (+0,62) e Stephanie Venier (+0.80), a pari merito con la svizzera Corinne Suter.

Come detto, Sofia Goggia era in vantaggio all’ultimo intermedio di 17 centesimi, ma poi c’è stato l’errore fatale.