Sci, superg di Kvitfjell: Curtoni beffata per un centesimo

L'azzurra ha perso la gara a vantaggio dell'austriaca Huetter, ma ora è al comando della classifica di specialità

03-03-2023 11:54

Elena Curtoni perde il supergigante di Kvitfjell per appena un centesimo a vantaggio dell’austriaca Cornelia Huetter. Una vera e propria beffa per l’azzurra, che è tornata a sciare molto bene dopo un periodo opaco. La bella notizia è che Curtoni balza in testa alla classifica della specialità quando mancano solo due gare al termine. La lotta è però molto accesa e può ancora succedere qualsiasi cosa.

Sfortunata Sofia Goggia che è uscita di gara mentre era in lotta per il successo. Buon quinto posto per Federica Brignone a 29 centesimi dal primo.