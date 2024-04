Sci alpino, la rivelazione di Sofia Goggia: “Dopo l’infortunio ho pensato al ritiro”; a luglio il ritorno in Sud America

Sofia Goggia ha parlato dei momenti difficili dopo l’infortunio alla tibia nel corso di un’intervista al sito della Federazione mondiale

Sofia Goggia si lascia scappare qualche lacrima quando parla del suo infortunio e della possibilità anche di dire addio al mondo dello sci alpino. La campionessa italiana si è confessata ai microfoni della Fis Ski, la federazione internazionale del mondo dello sci, in cui però ha parlato anche delle tappe di avvicinamento al suo rientro.

Goggia: il rapporto con gli infortuni

La carriera di Sofia Goggia è stata costellata da infortuni, tantissimi nel corso della sua carriera con l’ultimo, quello alla tibia, che è stato particolarmente doloroso e complicato da gestire dal punto di vista mentale: “Mi sono infortunata quando ero molto giovane e quando sei giovane recuperi bene e presto e ho sempre cercato di vederlo come un’opportunità per essere una persona migliore e un’atleta migliore”.

Sofia Goggia e le ipotesi di ritiro

Nel corso dell’intervista Sofia Goggia ha rivelato apertamente di aver pensato anche al ritiro dopo l’ultimo terribile ritiro. E qualche lacrima è venuta fuori proprio ripensando a quei momenti: “Devo dire che i giorni passati dopo l’ultimo infortunio alla tibia sono stati molti difficili e ci sono stati momenti in cui ho pensato che sarebbe stata la fine. Non potevo gestire questo tipo di emozioni e di dolore nell’anima. E’ stato un periodo molto duro, ho pensato al ritiro. Nei primi 20 giorni non vedevo futuro per me stesso sugli sci, ma non riuscirei mai ad avere un’emozione simile a quella che provi al cancelletto di partenza quindi cercherò di andare avanti il più a lungo possibile”.

Il ritorno sugli sci

Momenti difficili che però ora sembrano essere stati messi in un cassetto. La fase di recupero sembra procedere nel migliore dei modi e per Sofia Goggia è già il momento di cominciare al futuro e al ritorno sugli sci: “Ora mi sento meglio e spero di poter tornare presto a sciare, stiamo andato bene con le fasi di recupero e con la mia condizione fisica. Penso che tornerò a sciare in luglio, andremo in Sud America ma non abbiamo ancora una data precisa”. E gli allenamenti, durissimi, che la campionessa italiana ha raccontato momento dopo momento proseguono, Sofia ha voluto condividere il suo percorso di recupero sui social con gli ulimi video che testimoniano che la gamba è perfettamente sana e capace di reggere i pesanti carichi di lavoro.