Sofia Goggia scherza da Fiorello: "I due piedi sinistri in copertina? Schlein e il Pd potrebbero ripartire da me..."

La fuoriclasse di Bergamo Alta ironica a Viva Rai 2 dopo la copertina sbagliata di Sette: "Il Pd potrebbe volerli per la campagna elettorale"

Quel piede sinistro ripetuto due volte sulla copertina di Sette, il settimanale del Corriere della Sera, è il modo col quale Sofia Goggia ha deciso di fare il suo ritorno sulle scene. A due mesi esatti dall’infortunio rimediato sul Tonale, quello che gli ha impedito di portare a termine l’ennesima stagione da protagonista in Coppa del Mondo (la coppa di specialità di discesa non gliel’avrebbe portata via nessuno) e di continuare a gareggiare con Federica Brignone nella speciale classifica delle sciatrici italiane più vincenti della storia, ecco che Sofia è ricomparsa a Viva Rai 2 di buon mattino, con l’umore decisamente alto e la voglia di scherzare come nei giorni migliori. E raccontare cosa c’è dietro quel doppio piede sinistro in copertina, già argomento dibattuto nei suoi ultimi video social.

Il retroscena e la “profezia”: “Chissà se Elly vorrà me…”

Collegata tramite una diretta Face Time dalla propria abitazione, Goggia ha raccontato a Fiorello e ai suoi fidati compagni di viaggio (Fabrizio Biggio e Mauro Casciari) cosa ha provato quando ha visto per la prima volta la foto. “Lì per lì ho pensato che la mia operazione fosse andata un po’ storta. Insomma, che gli ortopedici non avessero fatto un buon lavoro, seppur me l’avessero garantito. Non m’era mai accorto di questa cosa, però poi ho pesanto: magari il PD di Eddy Schlein vorrà ripartire da me per le prossime campagne elettorali, perché avere due piedi sinistri è meglio che averne uno soltanto…”.

Amabile battuta che scatena l’ilarità dei presenti nel piccolo studio di via Asiago, con Fiorello pronto a raccogliere l’assist: “La Schlein ripartirà da Goggia, che notizia stamattina!”. Subito però replicata dalla fuoriclasse di Bergamo Alta: “Non da me, ma dai miei due piedi sinistri”. Sempre meglio precisare…

Le tappe del recupero: “A luglio di nuovo sugli sci”

Il percorso di riabilitazione dopo l’operazione alla quale Sofia s’è sottoposta a inizio febbraio sta procedendo senza particolari intoppi. “Stamattina mi sono svegliata col piede giusto, e questa è la prima cosa che conta. Sta andando tutto abbastanza bene: da luglio ricomincerò a lavorare per preparare la prossima stagione, anche se dovrò mettere due sci sinistri uguali, così curverò soltanto a sinistra, almeno nelle prime sedute sulla neve… ma so che lo farò benissimo.

Battute a parte, ci sposteremo sui ghiacciai per provare i nuovi scarponi e capire come risponderà la mia caviglia destra. A meno che Elly non abbia altri programmi per me, facendomi scendere in politica…”.

Il motivo dell’errore: “Una post produzione non richiesta”

A proposito della foto incriminata sulla copertina di Sette, già nelle scorse ore il fotografo Massimo Sestini aveva rivolto le proprie scuse alla sciatrice azzurra per l’errore mostrato nella pubblicazione del Corriere della Sera. “Ho avuto questo “incidente” con la copertina di Sette su Sofia Goggia. Il mio post producer ha deciso di sostituire un piede che aveva una posizione meno bella con un altro, a mia insaputa, e ha sbagliato.

Purtroppo avrei dovuto verificare ogni singolo fotogramma ma stavo partendo per la Terra del Fuoco, dove mi sono imbarcato sull’Amerigo Vespucci, un viaggio di due settimane che non mi ha dato modo di controllare il suo lavoro con l’attenzione necessaria”.

Fiorello rassicurato: anche le mani sono a posto

Dunque, svelato l’arcano: l’errore sarebbe stato commesso dal post producer (una sorta di “correttore” dello scatto), scagionando la stessa redazione del settimanale che non avrebbe alcuna responsabilità secondo Sestini. “Nessuno dalla redazione di Sette mi aveva chiesto interventi in postproduzione. Mi scuso per questo errore con i lettori, con la redazione e con Sofia Goggia i cui piedi sono bellissimi, anche senza ritocchi”.

Proprio Sofia ha mostrato la foto originale, quella col piede destro: “Era perfetta anche così”, ha commentato Fiorello, che s’è poi posto lo scrupolo di sapere se “le mani sono tutte e due a posto o anche lì hai due sinistre?”, ottenendo una risposta rassicurante. “Mi pare siano ok”.

Nei giorni scorsi, la campionessa olimpica aveva mostrato sui propri profili anche un video nel quale mostrava alla nonna la copertina incriminata, suscitando ilarità e divertimento e la reazione comunque compiaciuta.

[iol_placeholder type="video" post_id="857972" video_id="6350345728112" platform="brightcove" title="1"/]