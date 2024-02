Sci, Sofia Goggia mostra la gamba operata, tocca a Federica Brignone guidare le azzurre in Coppa del Mondo

La campionessa azzurra di sci mostra su Instagram la gamba livida e piena di cerotti. In attesa di un weekend di Coppa del Mondo che vedrà Federica Brignone guidare il team della azzurre a Crans-Montana

13-02-2024 18:42

Sofia Goggia mostra attraverso una storia condivisa su Instagram la gamba dopo il terribile incidente sulla pista Casola, a Ponte di Legno, che l’ha costretta all’intervento per la frutta di tibia e malleolo. Livido e incerottato, l’arto inferiore costringe la campionessa olimpica al riposo forzato e a saltare i prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di sci. Senza la Goggia, sarà Federica Brignone a guidare le azzurre che il prossimo weekend saranno impegnate nelle gare di velocità a Crans-Montana.

La gamba di Sofia Goggia dopo l’infortunio

Sofia Goggia torna a mostrare la gamba destra infortunata. Attraverso una storia Instagram, a meno di dieci giorni dall’incidente choc a Ponte di Legno del 5 febbraio durante gli allenamenti in vista della Coppa del Mondo, la campionessa olimpica non perde il sorriso e, tra una sbuffata e l’altra, con la gamba alzata si lascia andare a un “Meglio dai” misto incoraggiamento e rassegnazione.

Dopo l’operazione effettuata a poche ore dalla caduta con successo presso La Madonnina di Milano e le dimissioni dal centro lo scorso venerdì 9 febbraio, il piano per il recupero già avviato prevede almeno una quarantina di giorni di riposo a casa e fisioterapia passiva per la riabilitazione.

Fonte: Frame storia Instagram @iamsofiagoggia

Coppa del Mondo dal divano

La 31enne sciatrice bergamasca sarà, così, costretta ad assistere dal divano, magari già in questo weekend, al probabile sorpasso in classifica della Coppa del Mondo da parte di Stephanie Venier e della leader della generale, Lara Gut-Behrami, pronte ad azzerare gli 89 punti di vantaggio nella discesa libera che la Goggia non potrà più difendere.

Federica Brignone guida le azzurre a Crans-Montana

Toccherà, dunque a Federica Brignone guidare le azzurre nelle trittico di gare per la Coppa del Mondo che prenderà il via questo venerdì in Svizzera a Crans-Montana. Dopo il passaggio non senza qualche polemica sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus per il Festival di Sanremo, la Brignone ha ripreso gli allenamenti in vista dell’impegno del weekend che la vedrà guidare una squadra italiana orfana, oltre che della Goggia, anche di Elena Curtoni, Karoline Pichler, Elena Dolmen e Monica Zanoner.

A completare il team azzurro scelto dal direttore tecnico, Gianluca Rulfi, oltre alla Brignone, ci saranno Marta Bassino, Nicol e Nadia Delago, Roberta Melesi, Laura Pirovano e le giovani che a Cortina non hanno affatto sfigurato, Teresa Runggaldier e Vicky Bernardi. Si appresta a debuttare tra le grandi anche la gardanese classe 2004, Sara Thaler.

Il programma del weekend di Coppa del Mondo di sci

Restano, dunque, alte le speranze per un fine settimana che, soprattutto nel Super-G, potrebbe regalare non poche soddisfazioni. La cinque giorni di Coppa del Mondo di sci prende il via domani, mercoledì 14 con il training numero 1 sul Mont Lachaux, che torna anche giovedì. Il programma del weekend prevede, invece, venerdì e sabato la discesa libera con partenza alle 10.30 e, sempre alle 10.30, domenica 18 il Super-G.

Il calendario della Coppa del Mondo di Sci alpino femminile 2023-24