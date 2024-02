Sci: Sofia Goggia, infortunio choc! Doppia frattura in allenamento, stagione finita: le sue condizioni

La campionessa bergamasca si stava allenando a Temù, poco distante da Ponte di Legno. Infortunio molto serio

05-02-2024 11:35

E’ ancora un infortunio a decidere la stagione, per Sofia Goggia. Nella mattinata del 5 febbraio, la campionessa bergamasca si è rotta tibia e perone mentre si stava allenando nella località di Temù, in provincia di Brescia. Zona nella quale la campionessa aveva già trascorso il periodo natalizio, sempre per prepararsi alle gare di Coppa del mondo. A darne notizia L’Eco di Bergamo.

Purtroppo per Goggia, considerata la gravità di quanto accaduto, la stagione e la corsa alla Coppa del mondo di discesa libera dove, attualmente, è in testa finiscono così. Con una doppia frattura.

Sofia Goggia: l’infortunio e la frattura di tibia e perone

Dalle prime informazioni che emergono in merito all’infortunio, la campionessa si stava allenando sulle sue montagne, su piste che abitualmente vengono frequentate da Sofia e che sono state funzionali alla sua preparazione anche durante il periodo natalizio.

Nella mattinata del 5 febbraio, Goggia sarebbe caduta e avrebbe messo male la gamba proprio a causa di questo incidente, riportando poi la frattura di tibia e perone. Su questa doppia frattura si attendono ulteriori dettagli.

Venerdì 16 febbraio, Goggia era attesa sul Mont Lachaux a Crans-Montana per le gare di velocità.

Le prime informazioni: trasferita in eliambulanza

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 lungo la pista Casola nera di Ponte di Legno. Fin da subito, l’incidente è parso avere serie conseguenze: Sofia è stata portata via in eliambulanza. L’agenzia ANSA riferisce quel che è stato confermato dalla federazione: “Al momento è presto per una diagnosi precisa – fanno sapere fonti della Federesci citate nel take di agenzia – Goggia si recherà a Milano per approfonditi controlli medici”.

Goggia dovrebbe essere trasportata all’ospedale la Madonnina di Milano, dove verranno valutate le sue condizioni. I primi soccorsi hanno provveduto ad immobilizzarle la gamba infortunata.

I precedenti

Sofia nella sua carriera, purtroppo, ha inanellato vittorie e medaglie ma anche altrettanti infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Il primo infortunio grave di Goggia risale al 2007: non ha ancora 15 anni, rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro, seguita un anno dopo da un altro grave infortunio al menisco, sempre del ginocchio destro.

Il secondo ko importante nel febbraio 2011: infortunio muscolare e trauma cranico ad Altenmarkt. Il terzo arriva 13 mesi più tardi – 24 febbraio 2012 a poche settimane dal debutto in Coppa del Mondo – nel gigante di Coppa Europa ad Andalo, alla vigilia dei Mondiali juniores. Si tratta anco del crociato e del menisco del ginocchio destro rotti.

L’elenco continua con Lake Louise, 7 dicembre 2013, seconda discesa di Coppa del Mondo. Sofia vola nelle reti, si rialza dolorante, ma il responso è un’altra mazzata: debutta il ginocchio sinistro, crociato rotto e pure due menischi.

È il 19 ottobre, pochi giorni al via della stagione subito dopo l’oro coreano: sul ghiacciaio di Hintertux (Austria), cade in allenamento e si frattura il malleolo peroneale destro.

Il 26 gennaio, a Garmisch, rientra a tempo di record come accaduto poi, quando fu per Pechino e quell’ennesimo episodio che poteva compromettere tutto, anche l’argento che ha del miracoloso. A Garmisch però il 9 febbraio 2020 si frattura il radio del braccio sinistro e chiude anzitempo la stagione. Ed è lì che il 31 gennaio 2021, scendendo da una pista turistica a gara annullata, ci lascia il ginocchio destro: trauma distorsivo, con frattura composta del piatto tibiale laterale, e addio ai Mondiali di Cortina. Il 23 gennaio, 24 ore dopo il trionfo in discesa, sulla pista Olympia incontra per l’ennesima volta un destino assurdo, beffardo: distorsione al ginocchio sinistro con parziale lesione del legamento crociato e microfrattura peroneale.

seguono aggiornamenti