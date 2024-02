Sanremo 2024, Federica Brignone ringrazia Amadeus e Mengoni e dimentica ancora Sofia Goggia

La sciatrice azzurra, Federica Brignone, torna sulla sua esperienza al Festival con un post su Instagram ma ancora una volta non cita Sofia Goggia: un silenzio che diventa assordante

07-02-2024 22:50

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Federica Brignone si tiene lontana dalle polemiche o almeno ci prova con il rischio di crearne ancora di più. La sciatrice azzurra, nella serata di martedì, è stata ospite della prima serata del Festival di Sanremo. Pochi secondi sul palco, giusto il tempo di uno scambio di battute con Amadeus e Marco Mengoni, prima di presentare Loredana Bertè. Ma nessun cenno all’infortunio di Sofia Goggia.

Il post di Federica Brignone

Il giorno dopo, Federica Brignone decide di tornare sulla serata di Sanremo con un post affidato alla sua pagina Instagram: “E’ stato un onore essere invitata sul prestigioso palco dell’Ariston, un’occasione unica per promuovere il mio sport. La paura di inciampare…c’era. Amo la musica e penso che doni alla via un’emozione in più. Grazie Amadeus e Marco Mengoni per avermi accolto sul palco e complimenti a Loredana Berté per aver conquistato la classifica della prima serrata. In bocca al lupo a tutti”.

Il silenzio su Sofia Goggia

Anche nel suo post su Instagram Federica Brignone decide di non affrontare l’argomento Sofia Goggia. In molti si sono stupiti del suo silenzio sul palco dell’Ariston dopo il brutto e serio infortunio subito dalla sua compagna di nazionale. A dire il vero, il tempo che le è stato concesso è stato veramente molto limitato, forse davvero troppo e non c’è stata l’occasione di affrontare il discorso. Nel suo post non c’è riferimento alla Goggia ma considerate le polemiche che ci sono state già nella serata di ieri, quello della Brignone sembra una scelta volontaria per non gettare altra benzina sul fuoco.

Brignone-Goggia: storia di una rivalità

Due atlete di punta, due regine della loro specialità. Lo sci non ottiene sempre grande attenzione nel mondo dei media e forse Federica Brignone e Sofia Goggia hanno dovuto sgomitare anche tra di loro per riuscire a prendersi un pezzetto di visibilità. Due caratteri diversi che ha fatto sì che le due non fossero esattamente amiche. Da questo ne è nata una sorta di rivalità, probabilmente sana come avviene in tutti gli ambienti, su cui è arrivato il soffio dei media per provare a scatenare anche una polemica.