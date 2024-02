Festival di Sanremo, Brignone e Amadeus nel mirino: polemiche per il silenzio su Sofia Goggia

La prima volta di una sciatrice al Festival, sul palco dell’Ariston arriva Federica Brignone. Sui social però si torna a parlare di Sinner e non mancano le polemiche per il silenzio sulla Goggia

06-02-2024 23:34

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ la prima volta di una sciatrice sul palco del Festival di Sanremo e tocca a una delle più grandi interpreti delle nevi come Federica Brignone. L’atleta azzurra, una delle più vincenti, nella storia dello sci al femminile ha deciso di abbracciare al volo la possibilità di toccare con mano il palco dell’Ariston.

L’emozione di Federica

Federica Brignone arriva sul palco dell’Ariston con un bellissimo abito nero lungo e con i suoi capelli ricci. Nonostante la “discesa” della scalinata del palco dell’Ariston sia stata in passato fonte di grande preoccupazione per tutti, la Brignone, con tanto di tacchi, va giù senza nessuna difficoltà. L’emozione c’è e si vede tutta, nonostante sia Amadeus che Marco Mengoni provino a metterla a suo agio.

Il casco da tigre e l’invito a Mengoni

Federica Brignone decide di omaggiare Amadeus con il suo casco da gara che porta l’immagine di una “tigre” che fa riferimento al suo soprannome “la tigre delle nevi”. Poi arriva anche l’invito a Marco Mengoni che ammette candidamente di non aver mai sciato in vita sua e arriva l’invito a partecipare a un evento con la “valanga azzurra”. Poi la sua esperienza si conclude con un’impeccabile presentazione della canzone di Loredana Bertè.

Il silenzio sulla Goggia e il caso Sinner

Ovviamente a tenere banco sui social è sempre il caso Sinner. La decisione del fresco vincitore degli Australian Open di rinunciare alla possibilità di essere sul palco torna subito a galla: “La Brignone per essere presente a Sanremo ha dovuto imparare a giocare a tennis”, scherza Massimo. Mentre c’è chi sulla questione va all’attacco: “Una comparsata sul palco, poi ci si meraviglia perché Sinner ha rifiutato“.

Ma c’è anche un commento piuttosto negativo, in particolare quello dell’ex giornalista Rai, Gianni Cerqueti: “Avrei scommesso casa che la Brignone come prima cosa a Sanremo avrebbe dedicato qualche parola al grave,ennesimo infortunio di Sofia Goggia. E l’avrei persa. Colossale caduta di stile. E anche Amadeus ha perso in un colpo solo parecchi punti”.

E non è il solo a far notare questo particolare: “Sarebbe stato carino se la Brignone avesse ricordato la collega/rivale Sofia Goggia che si è infortunata e salterà tutti i prossimi appuntamenti”.

La prima volta di una sciatrice

Federica Brignone aveva dimostrato già alla vigilia del suo debutto festivaliero tutta l’emozione per questa prima volta spiegando anche come è riuscita a conciliare i suoi impegni in pista con la possibilità di essere a Sanremo: “Sono riuscita a modificare un po’ il programma – ha dichiarato – avrò ancora tempo per allenarmi. La musica mi è sempre piaciuta, fin da bambina quando ascoltavo Battisti con mia madre. E penso che ci sia musica anche nello sci, ogni curva ha un suo ritmo”.