Sanremo, il ritorno di Ibra: botta e risposta con Amadeus, il palco di Mattarella e la speranza dell’Inter

Per la seconda volta Zlatan Ibrahimovic sale sul palco del Festival di Sanremo, le battute con Amadeus che lo stuzzica: “Ti ho messo in prima fila anche se non sei primo in classifica”

06-02-2024 21:40

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Zlatan Ibrahimovic torna al Festival di Sanremo. Una sorpresa a metà quella dello svedese sul palco dell’Ariston. Non era presente in scaletta ma in molti avevano preannunciato un suo possibile arrivo. Non è la prima volta di Zlatan che aveva già preso parte all’edizione della “pandemia” quando la platea del teatro era vuota.

L’arrivo di Zlatan Ibrahamovic

La prima volta sul palco di Sanremo di Ibrahimovic lo vedeva ancora nei panni di sportivo, ora lo svedese sale sul palco dell’Ariston con il ruolo di dirigente del Milan. Del resto come fanno notare in tanti nel suo “inquadramento” nel gruppo RedBird uno degli aspetti di cui si deve occupare è proprio quello dell’intrattenimento. Zlatan arriva dalla platea e comincia a distribuire delle foto al pubblico in modalità “santino”.

Il botta e risposta con Amadeus

Zlatan va subito all’attacco come da tradizione e prova a mettere Amadeus nel mirino: “Io a 42 e ho smesso perché ho ascoltato il mio corpo. Sono qui per proteggerti da te stesso. Ti ricordi i casini che hai combinato l’anno scorso? Nonostante i tuoi casini vedo il teatro pieno. L’altra volta pensa se eri da solo, tu con il tuo naso”.

Ma anche Amadeus fa la sua parte e quando Ibra gli chiede di occupare il palco destinato al presidente della Repubblica Mattarella (“Quanti gol ha fatto?”, chiede Ibra), il direttore artistico è lesto nella risposta: “Ti ho messo in prima fila malgrado tu non sia primo in classifica”, scatenando subito il derby tra Inter e Milan.

Zlatan a San Siro: un presagio per l’Inter

L’ultima volta, ma anche unica, che Zlatan Ibrahimovic era stato ospite al Festival di Sanremo era il febbraio del 2021. Alla fine di quella stagione l’Inter festeggerà la vittoria dello scudetto. A distanza di tre anni, i nerazzurri sono ancora una volta in testa alla classifica e puntano alla vittoria finale: “Se fossi nei tifosi interisti ora comincerei a fare tutti gli scongiuri del caso”. Sui social il suo arrivo è stato vissuto con entusiasmo e anche con qualche sfottò visto che c’è chi paragona il suo abito con noto biscotto. Mentre c’è chi sottolinea: “Pensa a quello che ha speso i soldi e si è dovuto sedere dietro Ibra”.