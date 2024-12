Benvenuti alla diretta di Sudtirol-Mantova, gara valida per il 17° turno del campionato di Serie B. 13:26

Il match del ''Druso'' mette di fronte i padroni di casa, che in settimana hanno visto l'esonero di Zaffaroni in favore di Castori, agli ospiti, che hanno un punto di vantaggio sulla zona playout. 13:29

Gli altoatesini sono in piena crisi con un solo punto nelle ultime 8 gare mentre i lombardi sono reduci dal ko interno contro il Pisa. 13:35

Castori conferma l'attacco pesante Merkaj-Odogwu con Casiraghi a sostegno in mediana; Molina e Zadadka sulle corsie laterali. Possanzini ritrova Solini in difesa al posto di De Maio; tridente offensivo Galuppini-Mensah-Mancuso. 14:58

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:52

Squadre in campo agli ordini di Cosso: padroni di casa in maglia bianca e pantaloncini rossi, ospiti in completo giallo con bordi verdi. 15:01