Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Brescia, posticipo della trentatresima giornata di Serie B.14:03

Gli arancioneroverdi, capaci di raccogliere un solo punto nelle ultime due gare di campionato non vogliono mollare la scia del Como; di fronte, i lombardi reduci da due successi di fila e desiderosi di consolidare la zona play-off.14:07

4-3-2-1 per il Brescia: Lezzerini - Dickmann, Cistana, Mangraviti, Jallow - Bisoli, Paghera, Besaggio - Galazzi, Bianchi - Moncini. A disp.: Avella, Cartano, Papetti, Huard, Fares, Fogliata, Van de Looi, Bertagnoli, Bjarnason, Ferro.15:38

Vanoli opta per il tandem pesante Gytkjaer-Pohjanpalo con Candela e Bjarkason sulle fasce. Ellertsson preferito a Andersen in mediana.15:33

Maran conferma per dieci undicesimi la squadra capace di battere il Pisa: Mangraviti al posto di Cistana in difesa, unica novità. In attacco, fiducia a Moncini supportato da Bianchi e l'ex Galazzi.15:39