LIVE CITTADELLA - REGGINA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Pier Cesare Tombolato

Città: Cittadella

Capienza: 7623 spettatori17:55

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cittadella e Reggina, gara valida per la 30a giornata di Serie B.17:55

Manca poco al fischio di inizio del match del Tombolato dove il Cittadella cerca punti importanti per rientrare in corsa per i playoff, mentre la Reggina è a caccia di una classifica tranquilla proprio alle spalle dei veneti17:59

Formazione CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Icardi, Branca, Baldini; Laribi; Beretta, Antonucci.18:00

Panchina CITTADELLA: Manfrin, Pavan, Lores, Ciriello, Tavernelli, Smajlaj, Mattioli, Giacomazzo, Mazzocco. All.: Gorini.18:01

Formazione REGGINA (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Stavropoulos; Adjapong, Kupisz, Bianchi, Di Chiara, Giraudo; Folorunsho, Rivas.18:02

Panchina REGGINA: Micai, Diop, Bellomo, Cionek, Aglietti, Eljaki, Montalto, Lombardi, Hetemaj. All.: Stellone18:03

Le scelte di Gorini: attacco confermato per il Cittadella con Antonucci e Beretta davanti a Laribi. Cambia il centrocampo rispetto all'ultima sfida con Icardi e Baldini al posto di Vita e Mazzocco.18:05

Le scelte di Stellone: cambia completamente l'attacco per i calabresi con Rivas e Folorunsho al posto di Bellomo e Montalto dal primo minuto. Tra i pali spazio a Turati18:06

Cittadella e Reggina hanno pareggiato le ultime due partite giocate in casa dei granata in Serie B, dopo che nelle precedenti cinque c’erano stati due successi interni e tre vittorie esterne.18:06

Calcio d'inizio di CITTADELLA-REGGINA! Direzione di gara affidata al Sig. Maggioni. Primo pallone giocato dalla Reggina18:32

Palla pericolosa in area del Cittadella: il tiro di Kupisz è deviato in calcio d'angolo dalla difesa dei veneti18:58

2' Dal calcio d'angolo di Di Chiara buona occasione per la Reggina. Prima Bianchi, poi Loiacono e Folorunsho però non riescono a deviare in rete un pallone vagante nell'area del Cittadella.18:34

4' Si fa vedere anche il Cittadella in attacco, ma il calcio d'angolo di Branca non viene sfruttato dai compagni al centro dell'area18:36

8' Ci prova la Reggina sulla fascia destra con la velocità di Rivas; il pallone in mezzo dell'honduregno viene calciato di prima da Kupisz, ma il pallone termina ampiamente alto18:40

9' Ancora una occasione per la Reggina con Kupisz! Solo una grande parata di Maniero dice di no al destro del centrocampista su assist di Rivas18:57

12' Meglio la Reggina in questa prima parte di gara con Folorunsho e Kupisz ispirati. Gli amaranto hanno iniziato con più aggressività in mezzo al campo il match18:44

13' Squillo del Cittadella: il sinistro dalla distanza di Donnarumma però è bloccato da Turati al centro della porta.18:45

13' Un'altra conclusione dalla distanza per il Cittadella, questa volta con Baldini. Il destro del centrocampista termina a lato18:45

18' Momento di confusione della partita. Le due squadre si sfidano a metà campo, ma sono diversi gli errori tecnici e gli interventi arbitrali18:50

19' Ci prova il Cittadella sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto corto, ma il cross di Laribi è preda delle mani di Turati che fa ripartire l'azione della Reggina18:51

22' Calcio di punizione dal limite dell'area per la Reggina per il fallo di Branca su Folorunsho. Occasione per gli amaranto18:54

23' Occasione completamente sprecata dalla Reggina con una punizione battuta corta per Folorunsho che, sbagliando il controllo, ha perso immediatamente palla senza riuscire a calciare in porta18:55

24' Karim Laribi vicino al gol per il Cittadella dopo una bella azione di Cassandro dalla destra. Il tiro dal limite di Laribi è deviato in angolo18:58

25' Ancora Cittadella vicino al gol, questa volta con Antonucci! Il destro del giovane attaccante è bloccato rasoterra da Turati.18:57

30' Alla mezz'ora nessuna delle due squadre ha preso il sopravvento. La partita resta equilibrata con qualche folata isolata da una parte e dall'altra19:03

33' Funziona l'intesa tra Beretta e Antonucci nell'attacco del Cittadella, ma la combinazione è disinnescata dalle mani di Turati. Resta lo 0-019:05

35' Ci prova ancora Antonucci dal vertice dell'area di rigore, ma il suo destro termina alto19:07

37' Che occasione per la Reggina! Dalla punizione di Di Chiara, il colpo di testa di Folorunsho è respinto in due tempi da Maniero. Lesto poi Del Fabro ad anticipare Loiacono poco prima del tap-in vincente per la Reggina19:10

40' La palla non atterra mai... dopo un'azione confusa in area della Reggina con diversi colpi di testa ribattuti da una parte all'altra, sono arrivati due cross al volo sbilenchi.19:13

45' Punizione dalla distanza di Baldini per il Cittadella: la conclusione non impensierisce Turati19:17

45'+1' Un minuto di recupero indicato dall'arbitro Maggioni19:17

45'+1' Termina senza reti il primo tempo al Tombolato. Una buona occasione per parte tra Cittadella e Reggina, ma per ora le difese stanno avendo la meglio sugli attacchi.19:18

Uno 0-0 che rispecchia l'andamento del match nel primo tempo. Il Cittadella si è affidato spesso a conclusioni dalla distanza che hanno scaldato le mani a Turati, anche se le palle gol migliori sono capitate ad Antonucci. Per la Reggina dopo l'ottimo inizio, una grande chance con Folorunsho e Loiacono.19:19

I tecnici di Cittadella e Reggina, rispettivamente Gorini e Stellone, devono anche fare i conti con le fatiche del weekend e le numerose assenze. Dovranno inventarsi qualcosa per cambiare il corso di una partita che sta scorrendo in netto equilibrio.19:20

46' Si riparte dallo 0-0 del primo tempo. Cittadella e Reggina senza cambi all'intervallo19:35

47' Punizione dalla destra di Baldini, ma la difesa della Reggina si salva abbastanza agilmente. Fallo di Del Fabro su Loiacono19:37

50' AMMONITO Simone Icardi del Cittadella, entrata in netto ritardo su Giraudo19:40

55' E' momento di battaglia in mezzo al campo: i contrasti stanno aumentando di quantità e intensità, ma ne risente la fluidità di gioco19:45

56' Prova a inventarsi la giocata Karim Laribi dalla sinistra, ma dopo un paio di dribbling con cui si è liberato dell'avversario, il cross basso è ribattuto19:46

57' La Reggina chiede un calcio di rigore per un intervento in area di rigore su Kupisz. Per l'arbitro è tutto regolare e si può proseguire19:46

58' CHE PARATA DI MANIERO! Il portiere del Cittadella si supera con un mano respingendo il destro preciso di Rivas19:47

59' Prima sostituzione per il Cittadella: Simone Icardi lascia il posto a Davide Mazzocco19:48

59' Seconda sostituzione per il Cittadella: Karim Laribi esce, al suo posto Nicola Pavan19:51