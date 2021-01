LIVE MONZA - COSENZA 2-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori13:46

All’U-Power Stadium, tutto pronto per Monza-Cosenza, diciottesima giornata di Serie B.13:46

La squadra di Cristian Brocchi, dopo il pareggio contro il Lecce, ospita il Cosenza.13:46

Il Monza ha tenuto la porta inviolata in sette delle 10 gare interne di Serie B contro il Cosenza, subendo tuttavia due gol nell’ultimo match del febbraio 2001.13:47

Monza e Cosenza si affrontano per la 21ª volta in Serie B: sei vittorie dei brianzoli (compresa l’ultima per 4-2 nel febbraio 2001) e sei successi anche per i calabresi (l’ultimo nell’ottobre 2000 per 1-0); otto pareggi completano il parziale.13:47

Ecco le formazioni: 4-3-3 per il Monza: Di Gregorio - Donati, Bettella, Paletta, Carlos Augusto - Frattesi, Barberis, Barillà - Boateng, Mota Carvalho, Gytkjaer. A disposizione: Lamanna, Sommariva, Scaglia, Pirola, Sampirisi, Lepore, Fossati, D’Errico, Armellino, Maric, Colpani, Marin. 13:52

3-4-1-2 per il Cosenza: Falcone - Idda, Legittimo, Ingrosso - Corsi, Petrucci, Sciaudone, Bittante - Baez - Carretta, Gliozzi. A disposizione: Saracco, Matosevic, Schiavi, Bouah, Vera, Tremolada, Kone, Ba, Sueva, Borrelli, Bahlouli, Sacko. 13:56

Brocchi sceglie il modulo 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Mota Carvalho, Gytkjaer e Boateng. In difesa, Bettella affianca Paletta al centro con Donati e Carlos Augusto sulle corsie laterali. A centrocampo vengono scelti Frattesi, Barberis e Barillà.13:52

Occhiuzzi, dopo la sconfitta contro la capolista Empoli, decide di puntare sul tandem offensivo formato da Carretta e Gliozzi con alle loro spalle Baez nel ruolo di trequartista. In difesa, Ingrosso viene scelto per completare il reparto con Idda e Legittimo mentre a centrocampo, il tecnico dei rossoblu opta per Petrucci e Sciaudone con Corsi e Bittante sulle fasce.13:55

1' Inizia il primo tempo di MONZA-COSENZA. Dirige la sfida l’arbitro Gianluca Aureliano della sezione AIA di Bologna.14:00

3' Punizione dalla fascia destra in area di Carretta. Bettella svetta e respinge il pallone dall'area.14:05

6' Il Monza gestisce il possesso palla in attesa di spazi per potersi rendere pericolosa dalle parti di Falcone.14:07

7' Sulla respinta bassa e centrale di Bittante, si avventa Barberis che calcia di prima intenzione dal limite dell'area. Il tiro deviato sempre da Bittante finisce in calcio d'angolo.14:08

8' GOL! MONZA-Cosenza 1-0! Rete di Barillà. Calcio d'angolo dalla destra di Barberis per la spizzata sul primo palo di Gytkjaer che trova Barillà in area piccola. L'esperto centrocampista biancorosso, lasciato colpevolmente libero di colpire dai difensori rossoblu, realizza al volo il gol del vantaggio.



10' Il Monza, dopo il gol del vantaggio, continua a spingersi in avanti alla ricerca del raddoppio.14:13

13' Baez prova a premiare l'inserimento di Corsi in area di rigore. Paletta anticipa l'esterno rossoblu al limite dell'area di rigore.14:14

13' Conclusione tentata dai 30 metri da Boateng. Il pallone finisce distante dalla porta difesa da Falcone.14:18

14' AMMONITO Sciaudone. Entrata in ritardo ai danni di Frattesi.14:14

16' Punizione dalla trequarti di Barberis. Falcone deve impegnarsi per respingere la conclusione potente ed angolata del regista del Monza.14:17

19' La squadra di Occhiuzzi fatica a rinconquistare il possesso della sfera di gioco. Gli ospiti appaiono in difficoltà a causa dell'ottimo palleggio dei centrocampisti biancorossi.14:19

21' Palla filtrante di Baez per l'inserimento sul secondo palo di Corsi. Il centrocampista rossoblu anzichè tirare prova a suggerire in mezzo all'area per l'accorrente Carretta ma Bettella intuisce sventando la possibile minaccia.14:23

23' Boateng lancia Gytkjaer sulla fascia destra. L'attaccante danese mette palla per Barillà sul primo palo che disturbato non riesce a centrare la porta.14:26

26' GOL! MONZA-Cosenza 2-0! Rete di Gytkjaer. Gytkjaer, dopo una buona discesa centrale, calcia dal limite dell'area trovando l'angolino basso alla destra di Falcone. Raddoppio del Monza.



28' La squadra di Brocchi sembra in controllo della gara. Gli ospiti faticano a riorganizzarsi dopo il gol realizzato da Gytkjaer.14:32

31' Cross basso dalla sinistra di Carlos Augusto. Ingrosso anticipa Gytkjaer sul primo palo e si rifugia in calcio d'angolo.14:31

34' Cross dalla fascia destra di Baez. L'uruguaiano sbaglia totalmente la misura del cross mandandolo direttamente sul fondo.14:35

35' Conclusione dalla distanza di Petrucci. Bettella, in traiettoria, respinge il tiro del centrocampista ospite.14:36

36' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Baez. La difesa lombarda allontana la palla dalla propria area.14:37

39' Punizione dalla trequarti sinistra in area di Carlos Augusto. Idda riesce a deviare il pallone fuori dall'area di rigore.14:40

40' GOL! Monza-COSENZA 2-1! Autorete di Paletta. Punizione dalla fascia sinistra in area di Baez. Paletta svetta sul primo mandando erroneamente la palla all'interno della propria porta. Il Cosenza accorcia le distanze.



42' Sciaudone calcia dal limite dell'area. Il tiro rasoterra del centrocampista del Cosenza finisce lentamente sul fondo.14:43

43' Calcio d'angolo dalla destra di Carretta per lo stacco sul secondo palo di Bittante. Il colpo di testa debole del centrocampista cosentino finisce direttamente tra le braccia di Di Gregorio.14:44

44' AMMONITO Petrucci. Fallo a centrocampo ai danni di Mota Carvalho.14:45

45' Fine primo tempo di MONZA-COSENZA: 2-1. All'intervallo, il Monza conduce per 2-1 sul Cosenza.14:46

All'U-Power Stadium, il Monza conclude la prima frazione in vantaggio. La squadra di Brocchi, dopo aver sbloccato la gara con Barillà, trova anche il gol del raddoppio con la conclusione dalla distanza dell'attaccante danese Gytkjaer ma subisce, sul finale di frazione, la rete del Cosenza a causa di una sfortunata deviazione di Paletta nella propria porta sugli sviluppi di una punizione battuta dalla sinistra da Baez. Gli ospiti, nonostante abbiano subito le iniziative offensive biancorosse per gran parte dei primi 45 minuti, hanno il merito di rimanere aggrappati alla gara riuscendo anche a rendersi pericolosi dalle parti di Di Gregorio.14:54

Vedremo se durante l'intervallo, Brocchi ed Occhiuzzi decideranno di mettere mano alle sostituzioni proponendo alcuni giocatori relegati sin qui in panchina.14:53

46' Inizia il secondo tempo di MONZA-COSENZA: 2-1. Un cambio per il Cosenza.15:02

46' Esce Gliozzi entra Tremolada. Prima sostituzione per il Cosenza.15:03

49' Il Monza ha il pallino del gioco. La squadra di Occhiuzzi prova a riconquistare palla velocemente e ripartire in contropiede.15:06