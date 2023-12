Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Modena e Cittadella, gara valida per la Giornata 17 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena.13:19

Il Modena è reduce dal k.o. contro il Como (1-2) e, nelle ultime quattro giornate di campionato, ha vinto soltanto una volta (2-1 alla Reggiana), patendo invece due sconfitte e pareggiando 1-1 nel big match col Parma. In casa i Canarini hanno finora vinto quattro delle otto partite giocate (un pari, tre k.o.), subendo però più gol (nove) di quanti ne hanno realizzati (otto).13:20

Il Cittadella è invece lanciatissimo: striscia aperta di cinque vittorie consecutive in Serie B! L’ultima sconfitta in campionato risale infatti a quasi due mesi fa (27 ottobre) nell’1-2 contro la Cremonese. I granata hanno già giocato sette gare in trasferta, vincendone tre (due di fila) a fronte di due pareggi e altrettante sconfitte, con una differenza reti nulla (sette gol fatti e sette subiti). 13:20