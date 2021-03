LIVE BRESCIA - REGGINA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

E’ tutto pronto allo Stadio M. Rigamonti per Brescia-Reggina, incontro valevole per la ventinovesima giornata di Serie B. La direzione arbitrale è affidata al sig. Meraviglia della sezione di Pistoia.18:18

Le squadre sono appaiate in classifica a quota 36 punti, all’andata i calabresi s’imposero per 2-1.18:19

Crisetig cerca i saltatori in area: la difesa di casa allontana la minaccia. 19:08

Il tiro dalla bandierina non causa pericoli alla retroguardia di casa.19:11

Del Prato avanza centralmente e scarica il destro: Joronen blocca in due tempi.19:15

Cross di Karacic dalla destra, Nícolas agguanta la sfera in presa alta.19:18

Bellomo sventaglia sulla destra per Rivas: Martella si rifugia in fallo laterale. 19:24

OCCASIONE BRESCIA. Ragusa penetra in area dalla destra e conclude dal vertice dell'area: Nícolas respinge con i pugni.19:27

30'

Jagiello scodella per l'accorrente Karacic: Bellomo, in ripiegamento difensivo, si rifugia in corner. 19:30