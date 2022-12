Aggiorna Diretta-Live

Stadio: San Vito Gigi Marulla

Città: Cosenza

Capienza: 24209 spettatori12:44

Benvenuti alla diretta di Cosenza-Ascoli, gara valida per il 18° turno di Serie B. 12:44

Il match del San Vito ''Gigi Marulla'' mette di fronte che inseguono obbiettivi diversi: padroni di casa in lotta per non retrocedere con 17 punti, ospiti vicini alla zona playoff con 22 punti all'attivo. Per entrambe, in ogni caso, momento difficile con tre punti nelle ultime quattro gare. 12:55

La partita sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al Var Nasca. 12:59

Nel turno precedente, rossoblù ko a Venezia mentre i bianconeri hanno impattato in casa contro il Genoa. 13:04

FORMAZIONE COSENZA (4-3-2-1): Marson - Rispoli, Rigione, Vaisanen, Martino - Florenzi, Voca, Kornvig - Merola, Brignola - Larrivey. A disposizione: Lai, Matosevic, Brescianini, D'Urso, Meroni, Panico, Nasti, Vallocchia, Venturi, La Vardera, Zilli. 13:40

FORMAZIONE ASCOLI (3-5-2): Leali - Simic, Botteghin, Quaranta - Donati, Collocolo, Giovane, Caligara, Falasco - Dionisi, Gondo. A disposizione: Guarna, Baumann, Salvi, Lungoyi, Ciciretti, Adjapong, Giordano, Falzerano, Eramo, Tavcar, Buchel, Mendes. 13:43

Viali perde Calò a centrocampo ma ritrova Martino in difesa; Larrivey terminale offensivo con Merola e Brignola a sostegno. Bucchi rimette Leali tra i pali al posto di Guarna; out Bellusci per motivi familiari, gioca Simic; Dionisi-Gondo coppia d'attacco.13:47

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 13:47

Giornata mite, temperatura 15°, cielo poco nuvoloso. Il terreno di gioco appare in buone condizioni. 13:56

Squadre in campo agli ordini di Sacchi: padroni di casa in casacca rossoblù, ospiti in completo bianco con effetti neri. 14:01