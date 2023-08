Aggiorna Diretta-Live

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Bari-Palermo, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B.20:09

La stagione 2023/24 della Serie B comincia dallo Stadio San Nicola di Bari, l'impianto in cui si è consumato anche l'ultimo atto della scorsa annata, quando i pugliesi furono sconfitti in finale playoff dal Cagliari con un gol a tempo scaduto di Leonardo Pavoletti che valse la promozione in Serie A dei sardi. I biancorossi di Michele Mignani ripartono con l'ambizione di centrare il salto di categoria, nonostante una squadra rivoluzionata dal mercato.20:13

Ambizioso è anche il Palermo di Eugenio Corini, reduce dal nono posto dello scorso campionato, che non permise ai rosanero di disputare i playoff a causa della peggior differenza reti rispetto al Venezia ottavo. I siciliani si sono rinforzati molto e puntano a un piazzamento nei piani alti della classifica, con la voglia di coltivare fin da oggi il sogno promozione in Serie A.20:17

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bari si schiera in campo con un 4-3-1-2: Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benali; Sibilli; Diaw, Nasti. Allenatore: Mignani.A disposizione: Frattali, Polverino, Perrotta, Matino, Kuzek, Pucino, Edjouma, Bellomo, Faggi, Lops, Menez, Scheidler, Morachioli.20:19

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Palermo si schiera in campo con un 4-3-3: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Corini.A disposizione: Desplanches, Nespola, Graves, Nedelcearu, Buttaro, Damiani, Saric, Segre, Valente, Mancuso, Soleri. 20:20

Mignani dà subito spazio a quattro nuovi innesti, partendo dalla porta, dove il brasiliano Brenno prende il posto di Elia Caprile, passato all'Empoli in prestito dal Napoli. La linea difensiva è la stessa della scorsa stagione, con Dorval che vince il ballottaggio con Pucino. Novità in mezzo, dove gioca Benali, ma soprattutto in attacco. Qui il trio formato da Sibilli, Diaw e Nasti avrà l'arduo compito di non far rimpiangere Folorunsho e soprattutto Cheddira, anche lui ceduto al Napoli e poi prestato al Frosinone. Parte dalla panchina l'altro grande acquisto in attacco del Bari, cioè Jeremy Menez.20:23

Quattro nuovi acquisti subito in campo anche per Eugenio Corini, che mette però in panchina il portiere Desplanches, al quale preferisce Pigliacelli. In difesa, invece, c'è spazio sia per Lucioni che per Ceccaroni, con l'ex difensore del Venezia che parte dalla fascia sinistra. A centrocampo subito titolare il classe 2002 Vasic, mentre a completare l'attacco formato da Brunori e Di Mariano è Roberto Insigne, arrivato dal Frosinone. Panchina per Leonardo Mancuso.20:27

Quasi tutto pronto allo Stadio San Nicola di Bari. Tra pochi minuti l'arbitro Maresca darà il via al match. Il fischietto di Napoli sarà coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Ricci. Al Var c'è Marini, l'Avar è Longo.20:29

CALCIO D'INIZIO! Comincia Bari-Palermo. Comincia la stagione 2023/24 della Serie B.20:32

2' PALERMO VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Vasic controlla e calcia dai 25 metri trovando impreparato Brenno, al quale scappa il pallone dalle mani. La sfera finisce sul palo e poi torna tra le braccia del portiere brasiliano.20:35

3' Gioco subito fermo per un problema fisico accorso a Pigliacelli, rimasto contuso dopo uno scontro con Nasti.20:35

4' Riprende ora il gioco. Tutto ok per Pigliacelli, che resta regolarmente in campo.20:36

6' Sibilli si libera sulla destra e crossa basso in mezzo per Diaw, che anticipa tutti e cerca di girare in porta con il tacco, ma la sua conclusione viene deviata in corner.20:38

9' PIGLIACELLI SALVA SU NASTI! Imbucata verticale di Sibilli per Nasti, che scappa alle spalle della difesa di casa e conclude incrociando dall'interno dell'area. Pigliacelli copre la porta e respinge con i piedi.20:41

10' Gioco di nuovo fermo al San Nicola. Pallonata sul volto per Di Mariano, rimasto a terra dolorante.20:42

12' Si riprende adesso a giocare.20:43

12' COS'HA SPRECATO SIBILLI! Diaw fa il vuoto a sinistra, rientra e scarica all'indietro per l'ex Pisa, che colpisce di prima con il sinistro, ma schiaccia la conclusione, la quale termina fuori.20:44

13' Altra interruzione: problema muscolare per Diaw, che difficilmente riuscirà a tornare in campo.20:45

14' Ceccaroni si getta su un pallone vagante in area e colpisce di prima cercando il primo palo. Brenno è ben posizionato e blocca.20:46