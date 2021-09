Dall'altro lato troviamo la Spal, partita con il piede sbagliato per via della sconfitta, all'esordio in Serie BKT, contro il Pisa. Ma gli uomini di Josep Clotet hanno poi conquistato quattro punti nelle due partite successive: poker e vittoria contro il Pordenone e pari, come la Reggina, contro il Monza.13:10

Si avvicina il fischio d’inizio di Reggina-Spal. Aglietti ha bisogno di maggiore freschezza davanti, quindi sceglie Rivas da affiancare a Galabinov perché Menez, tornato dalla squalifica, è stato fermato da un problema al tendine. In panchina Denis, non ancora al meglio per affrontare una gara da titolare. L'obiettivo è chiaro: ottenere la seconda vittoria, di questo campionato, al Granillo.13:24

Discorso diverso per Clotet che non ha nessun vero problema di formazione. Dovrà fare a meno di Franco Zuculini (sovraccarico al polpaccio sinistro) e Lorenzo Dickmann (distorsione per lui) mentre ci sarà spazio per il debutto da titolare per il classe 2000 Riccardo Spaltro a destra. L'allenatore spagnolo vuole una Spal offensiva anche in trasferta, cercando di far girare palla in modo fluido e attaccare gli avversari granata.13:35