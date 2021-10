Dove si gioca la partita:



Stadio: Giovanni Zini

Città: Cremona

Capienza: 22000 spettatori12:44

Allo stadio Giovanni Zini è tutto pronto per Cremonese-Ternana, partita valevole per la 7^ giornata di Serie B.12:44

I grigiorossi, attualmente in quarta posizione, si presentano a questo appuntamento con 12 punti in 6 gare frutto di 4V, 0N, 2S.13:14

Gli uomini di Cristiano Lucarelli, reduci da due vittorie consecutive, sono in 15^ posizione in campionato a quota 7 punti.13:14

CREMONESE (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Sarr - Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri - Bartolomei, Fagioli - Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto - Vido. A disposizione: Ciezkowski, Peschieri, Ravanelli, Baez, Nardi, Ciofani, Meroni, Valzania, Crescenzi, Di Carmine, Delle Mura, Deli. All. Fabio Pecchia.13:22

TERNANA (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Iannarilli - Ghiringhelli, Boben, Capuano, Martella - Agazzi, Proietti, Palumbo - Partipilo, Pettinari, Falletti. A disposizione: Krapikas, Celli, Kontek, Mazzocchi, Capone, Sorensen, Paghera, Peralta, Defendi, Salzano, Donnarumma. All. Cristiano Lucarelli.13:25

La Cremonese non ha mai perso in partite casalinghe contro la Ternana in Serie B: due vittorie sono state seguite da tre pareggi.13:23

Il pareggio è il risultato che si è manifestato di più nelle 10 sfide tra Cremonese e Ternana in Serie B (cinque volte), completano tre vittorie dei lombardi e due degli umbri.13:23

Per i padroni di casa out Castagnetti, al suo posto gioca Bartolomei. In avanti Vido punta centrale.13:24

Nessuna novità rilevante in casa Ternana: Partipilo e Falletti agiranno a supporto di Pettinari in attacco. In mediana giocano Agazzi, Proietti e Palumbo.13:27