Stadio Via Del Mare di Lecce 2 Marzo 2021 ore 19:00

PREPARTITA

Lecce - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 2 marzo alle ore 18:00 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Attualmente Lecce si trova 6° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 4 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte).

Lecce ha segnato 44 gol e ne ha subiti 32; la Virtus Entella ha segnato 24 gol e ne ha subiti 44.

La partita di andata Virtus Entella - Lecce si è giocata il 8 novembre 2020 e si è conclusa 1-5.

In casa Lecce ha fatto 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, Cosenza e il Pescara ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Venezia e il Brescia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 1-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Brescia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Matteo Mancosu con 5 gol.

Lecce e Virtus Entella è la prima che si affrontano in campionato.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Virtus Entella Partite giocate 24 24 Numero di partite vinte 9 4 Numero di partite perse 4 15 Numero di partite pareggiate 11 5 Gol totali segnati 43 23 Gol totali subiti 31 43 Media gol subiti per partita 1.3 1.8 Percentuale possesso palla 52.1 47.8 Numero totale di passaggi 10782 9072 Numero totale di passaggi riusciti 8588 6701 Numero di tiri nello specchio per partita 123 82 Percentuale di tiri in porta 43.3 45.8 Numero totale di cross 493 414 Numero medio di cross riusciti 145 108 Duelli per partita vinti 1153 1211 Duelli per partita persi 1125 1331 Corner subiti 122 132 Corner guadagnati 136 86 Numero di punizioni a favore 293 339 Numero di punizioni concesse 314 416 Tackle totali 295 322 Percentuale di successo nei tackle 62.4 67.7 Fuorigiochi totali 73 50 Numero totale di cartellini gialli 53 71 Numero totale di cartellini rossi 2 3

Dove vedere Lecce-Virtus Entella

Lecce-Virtus Entella si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 2 marzo.

