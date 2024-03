Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori13:33 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Brescia e Palermo, gara valida per la Giornata 28 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia.13:33

Il Brescia non vince da quasi un mese (2-0 sul Cittadella il 3 febbraio scorso) ed è reduce da tre pareggi consecutivi, in cui ha peraltro segnato soltanto due reti. Le Rondinelle occupano attualmente il nono posto in classifica con 35 punti, ma in casa sono imbattuti da tre partite e non perdono da oltre due mesi (0-2 vs Parma il 26 dicembre 2023).13:33

Il Palermo è invece reduce dal k.o. (2-3) contro la Ternana ma fuori casa ha perso soltanto due volte in questa Serie B e in trasferta ha conquistato ben 21 punti in 13 giornate, frutto anche di cinque vittorie e sei pareggi. I rosanero occupano il quinto posto in classifica, con 46 punti, cinque in meno del secondo posto occupato dal Venezia (51).13:33

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brescia si schiera con un 4-3-1-2 in cui figurano: Avella - Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow - Bisoli, Paghera, Besaggio – Galazzi – Bianchi, Borrelli. All. Maran. A disposizione: Cortese, Huard, Fares, Bjarnason, Moncini, Mangraviti, Cistana, Cartano, Bertagnoli, Olzer, Ferro.13:34

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo risponde con un 4-2-3-1 formato da: Pigliacelli - Graves, Nedelcearu, Marconi, Lund - Gomes, Coulibaly - Di Mariano, Henderson, Di Francesco - Brunori. All. Corini. A disposizione: Kanuric, Stulac, Mancuso, Segre, Insigne, Ranocchia, Vasic, Diakitè, Soleri, Aurelio, Ceccaroni, Traorè.13:57

Mister Maran cambia qualcosa rispetto all’11 titolare che aveva iniziato la trasferta di Ascoli Piceno. Nei quattro di difesa, spazio a Jallow quale esterno al posto di Fares, mentre in mediana ci sono Besaggio e Paghera, con Van de Looi e Bertagnoli che partono dalla panchina. Galazzi sempre a supporto della coppia offensiva, stavolta formata da Bianchi (confermato) e Borrelli.13:34

Mister Corini attua invece una vera e propria rivoluzione, sia nel modulo che negli interpreti. Pigliacelli confermato tra i pali, davanti a lui una difesa a quattro in cui tornano titolari Graves e Marconi. Brunori sempre al centro dell’attacco rosanero, ma stavolta supportato, in un tridente molto “fluido”, da Di Francesco e Di Mariano.13:35

Ben 36 i precedenti tra questi due club al Rigamonti, con 13 vittorie bresciane, 17 pareggi e sei successi rosanero. L’ultima vittoria del Palermo a Brescia risale però alla Serie A 2004-05, con un 2-0 firmato da Lamberto Zauli e Franco Brienza. 75 i precedenti complessivi di questa “classica”, con 25 vittorie siciliane, 16 del Brescia e 34 gare finite in parità.13:35

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Rigamonti. A dirigere questo Brescia-Palermo sarà Daniele Rutella (sezione di Enna), coadiuvato da Marco Ceccon (Lovere) e Marco Ricci (Firenze). IV Ufficiale Simone Gauzolino (Torino), VAR Valerio Marini (Roma 1) e AVAR Francesco Meraviglia (Pistoia).13:35

1' INIZIA Brescia-Palermo, fischio di Rutella e si può partire qui al Rigamonti. Meteo nuvoloso, temperatura di 11° e 73% di umidità. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa, in consueta divisa azzurra con inserti bianchi e calzoncini bianchi. 14:01

1' GOL! BRESCIA-Palermo 1-0! Rete di Gennaro Borrelli. Bianchi scappa via sull'out di sinistra e mette in mezzo. A centro area nessun compagno riesce a deviare in rete, ma arriva Dickmann che contro-crossa rasoterra. Borrelli s'inventa uno stupendo colpo di tacco nell'area piccola e trova il suo 7° gol in questa Serie B.



Guarda la scheda del giocatore Gennaro Borrelli14:07

3' RIGORE PER IL PALERMO! Di Mariano riceve sulla destra, entra in area e sterza per eludere l'intervento di besaggio. Il giocatore del Brescia non riesce a frenare la sua corsa ed entra fuori tempo sull'avversario. Nessun dubbio per il signor Rutella, sarà calcio di rigore. VAR comunque al lavoro. 14:05

5' GOL! Brescia-PALERMO 1-1! Rete di Matteo Brunori. Il capitano rosanero non trema dal dischetto: destro a incrociare che spiazza Avella a fil di palo. Quarto rigore trasformato per Brunori, su altrettanti tentati in questo campionato.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Brunori14:06

7' Inizio scoppiettante qui al Rigamonti. Due gol in sei minuti e situazione di parità ristabilita dal rigore perfetto di Brunori, al suo 12° gol in questa Serie BKT 2023-24. Brescia che deve rifare tutto da capo, dopo la perla di Borrelli. 14:09

8' Ancora pericoloso il Palermo. Cross di Di Mariano, Brunori fa un'ottima sponda aerea all'indietro trovando a rimorchio Di Francesco. Quest'ultimo ha tempo per coordinarsi col destro di controbalzo, ma non trova lo specchio della porta difesa da Avella. 14:09

10' Borrelli indubbiamente tra i più ispirati tra le file delle Rondinelle, mentre Brunori è come sempre punto di riferimento in attacco per il Palermo. Rosanero che cercano soprattutto l'out di destra, dove Di Mariano e lo stesso Brunori si scambianon spesso la posizione in fase di possesso. 14:12

12' Brescia vicino al 2-1. Dickmann ancora protagonista con un ottimo cross, su cui si avventa Besaggio per la deviazione a colpo sicuro. La difesa del Palermo si salva con la deviazione in angolo; Pigliacelli non riesce infatti nella presa alta prima che la sfera abbia superato completamente la linea di fondo.14:13

13' AMMONITO MARCONI. Il centrale di difesa del Palermo si becca un cartellino giallo per proteste dal direttore di gara, il signor Rutella. 14:17

13' GOL! Brescia-PALERMO 1-2! Rete di Federico Di Francesco. Rosanero avanti 2-1 con una conclusione sporchissima del numero 17. Graves lo trova in orizzontale con un buon passaggio e Di Francesco calcia di prima intenzione col destroy, soprendendo Avella (scivolato) a fil di palo.



Guarda la scheda del giocatore Federico Di Francesco14:16