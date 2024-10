Formazioni non ancora annunciate

PREPARTITA

Carrarese - Mantova è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Carrarese - Mantova sarà Marco Monaldi. Al VAR invece ci sarà Antonio Di Martino.

Attualmente Carrarese si trova 18° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece Mantova si trova 10° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Carrarese ha segnato 7 gol e ne ha subiti 12; Mantova ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12.

In casa Carrarese ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa Mantova ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, la Reggiana e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cittadella, il Cesena e il Brescia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone vincendo 0-1 mentre Mantova ha incontrato il Brescia pareggiando 1-1.

Carrarese e Mantova si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese non ha mai vinto, Mantova ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Carrarese-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Carrarese e Mantova si affrontano di nuovo in Serie BKT a distanza di 76 anni e 241 giorni dall’ultima sfida, andata in scena il 22 febbraio 1948; i toscani furono sconfitti in entrambi i match di quella stagione (1947/48) – gli unici due precedenti tra le due squadre nel torneo cadetto – con un punteggio complessivo di 7-3.

La Carrarese non ha subito gol negli ultimi due turni di campionato (contro Reggiana e Frosinone) e potrebbe tenere la porta inviolata per tre partite consecutive per la prima volta in Serie BKT.

Il Mantova non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila nelle otto partite del torneo in corso: tre vittorie, tre sconfitte e due pareggi nel parziale. Inoltre, i virgiliani hanno subito 12 reti da inizio campionato: record negativo per il club, che nella sua storia non ne ha mai incassate di più a questo punto della stagione in Serie BKT (12 anche 1947/48 e 1959/60).

Il Mantova subisce gol da 17 trasferte di fila in campionato; tra le squadre che partecipano al torneo in corso, soltanto il Brescia (20) conta una serie aperta più lunga di gare esterne consecutive con reti al passivo rispetto ai biancorossi in Serie BKT.

Il Mantova è la squadra che ha segnato più gol nell’ultimo quarto d’ora di questo campionato: ben cinque (il 50% delle reti totali dei biancorossi), comprese le ultime due realizzate. Dall’altro lato, invece, la Carrarese è soltanto una delle due formazioni, al pari del Cittadella, a non avere ancora realizzato alcuna marcatura in questo intervallo temporale.

Mauro Coppolaro è stato superato sei volte in dribbling in questo campionato: una in più rispetto a quelle messe assieme degli altri sei difensori scesi in campo con la Carrarese (cinque – due per Eugene Devid Bouah, tre per Marco Imperiale e nessuna per Mateo Scheffer Bracco, Hjörtur Hermannsson, Julián Illanes e Filippo Oliana).

Quattro dei cinque calciatori che vantano la media più alta di palloni giocati per 90 minuti in questo campionato vestono la maglia del Mantova: Erik Panizzi (97), Cristiano Bani (89), Alex Redolfi (88) e Salvatore Burrai (86, come Petar Stojanovic) – min. 180’ di gioco.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Carrarese Mantova Partite giocate 8 8 Numero di partite vinte 2 3 Numero di partite perse 5 3 Numero di partite pareggiate 1 2 Gol totali segnati 7 10 Gol totali subiti 12 12 Media gol subiti per partita 1.5 1.5 Percentuale possesso palla 48.2 64.2 Numero totale di passaggi 3252 4271 Numero totale di passaggi riusciti 2561 3734 Numero di tiri nello specchio per partita 29 33 Percentuale di tiri in porta 49.2 45.8 Numero totale di cross 142 121 Numero medio di cross riusciti 26 35 Duelli per partita vinti 394 431 Duelli per partita persi 391 330 Corner subiti 37 31 Corner guadagnati 36 38 Numero di punizioni a favore 109 188 Numero di punizioni concesse 110 100 Tackle totali 127 100 Percentuale di successo nei tackle 57.5 65.0 Fuorigiochi totali 11 13 Numero totale di cartellini gialli 16 12 Numero totale di cartellini rossi 1 1

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Carrarese-Mantova

Carrarese-Mantova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 20 ottobre.

Carrarese: tutte le news

Mantova: tutte le news