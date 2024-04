Un derby ligure molto bello quello andato in scena al Picco. Gara molto combattuta ma corretta, con continui ribaltamenti di fronte. Primo tempo nettamente a favore dello Spezia, con i blucerchiati che cercano in ogni modo di difendersi dalle incursioni dei padroni di casa. Nel secondo tempo c'è più equilibrio tra le formazioni in campo e non mancano le occasioni, anche se nessuna forse veramente clamorosa. Al minuto 83' l'episodio che potrebbe cambiare la partita: Di Serio ruba palla in maniera decisa a Ghilardi e si invola da solo davanti a Stankovic, insaccando la rete del vantaggio. Ma l'arbitro è richiamato al Var e viene ravvisato un colpo irregolare con il braccio da parte dell'attaccante ai danni del difensore doriano e la rete viene annullata.

Lo Spezia rimane al quart'ultimo posto assieme al Bari, a quota 36 punti. Nel prossimo turno la squadra di D'Angelo sarà impegnata a Brescia.

Invariata anche la classifica della Sampdoria, ottava con 45 punti e che nel prossimo match affronterà in casa il lanciatissimo Como.