Stadio Via Del Mare di Lecce 21 Novembre 2020

Lecce - Reggiana è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 21 novembre alle ore 15:00 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Reggiana sarà Lorenzo Maggioni coadiuvato da Alessandro Lo Cicero e Damiano Di Iorio.

Attualmente Lecce si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Reggiana si trova 12° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Lecce ha segnato 13 gol e ne ha subiti 8; Reggiana ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6.

In casa Lecce ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Reggiana ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato Cosenza, il Pescara e la Virtus Entella ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Chievo, l'Ascoli e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 1-5 mentre Reggiana ha incontrato il Venezia vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Simone Mazzocchi con 4 gol.

Lecce e Reggiana si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match Lecce ha vinto 3 volte, Reggiana ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Reggiana Partite giocate 7 5 Numero di partite vinte 3 2 Numero di partite perse 1 2 Numero di partite pareggiate 3 1 Gol totali segnati 13 7 Gol totali subiti 8 6 Media gol subiti per partita 1.1 1.2 Percentuale possesso palla 55.0 57.3 Numero totale di passaggi 3363 2277 Numero totale di passaggi riusciti 2731 1862 Numero di tiri nello specchio per partita 46 22 Percentuale di tiri in porta 46.0 44.9 Numero totale di cross 156 81 Numero medio di cross riusciti 48 23 Duelli per partita vinti 330 267 Duelli per partita persi 282 261 Corner subiti 39 27 Corner guadagnati 52 23 Numero di punizioni a favore 81 82 Numero di punizioni concesse 81 84 Tackle totali 87 81 Percentuale di successo nei tackle 67.8 56.8 Fuorigiochi totali 18 17 Numero totale di cartellini gialli 9 20 Numero totale di cartellini rossi 1 0

La classifica completa della Serie B.

Lecce-Reggiana si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 21 novembre.

