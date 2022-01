LIVE VICENZA - CITTADELLA 1-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Romeo Menti è tutto pronto per il derby veneto Vicenza-Cittadella, ventesima giornata di Serie B.14:34

I biancorossi, fanalino di coda, tornano in campo dopo più di un mese dall'ultima partita giocata (0-1 vs Como, 12 dicembre scorso); prima gara del 2022 anche per i granata, imbattuti da cinque trasferte di fila, desiderosi di agganciare la zona play-off.14:39