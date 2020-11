Benvenuti alla diretta di Salernitana-Cremonese, gara valida per l'8° turno di Serie B. 18:24

La sfida dell'Arechi oppone i padroni di casa, in piena zona promozione con 14 punti all'attivo, agli ospiti, in fondo alla graduatoria con appena 3 punti. 18:25

I campani sono reduci dal ko in casa della Spal prima della sosta e cercano il pronto riscatto. I lombardi sono stati piegati tra le mura amiche dal Vicenza e vanno a caccia della prima vittoria stagionale. 18:29

Castori è senza Lombardi e Veseli ma recupera Lopez, André Anderson e Gondo; in attacco spazio alla coppia Djuric-Tutino. Bisoli è in piena emergenza: out Deli, Pinato, Ghisolfi, Girelli e Strizzolo; cambio modulo, avanti tocca a Ciofani e Celar. 20:52