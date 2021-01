LIVE BRESCIA - MONZA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Derby lombardo da non sbagliare per le due squadre chiamate a rimediare ai risultati incerti delle ultime giornate. Il Brescia cerca il rilancio dopo due ko consecutivi che hanno portato in dote un deludente tredicesimo posto in classifica mentre il Monza in caso di successo aggancerebbe la vicecapolista Salernitana ma viene da due pari di fila che l'hanno fatto scivolare in quinta posizione.20:15