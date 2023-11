Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Nicola

Città: Bari

Capienza: 58270 spettatori12:51 Fonte: Gettyimages

Al San Nicola tutto pronto per Bari-Venezia, quattoredicesima giornata di Serie B.12:51

I biancorossi, unici ad aver subito una sola sconfitta in questo torneo (vs Parma, lo scorso 27 settembre) affrontano gli arancioneroverdi, reduci da tre vittorie di fila.12:53

Ecco le formazioni. Bari con il 3-4-3: Brenno - Pucino, Di Cesare, Vicari - Dorval, Koutsoupias, Benali, Ricci - Aramu, Nasti, Sibilli. A disp.: Pissardo, Zuzek, Matino, Frabotta, Maita, Acampora, Astrologo, Edjouma, Bellomo, Achik, Akpa-Chuwuku.14:09

4-3-3 per il Venezia: Bertinato - Candela, Altare, Sverko, Zampano - Busio, Tessmann, Ellertsson - Pierini, Gytkjaer, Johnsen. A disp.: Joronen, Grandi, Dembele, Modolo, Ullmann, Jajalo, Andersen, Lella, Cheryshev, Mikaelsson, Olivieri.13:39

Marino conferma per nove undicesimi la squadra che ha impattato contro la FeralpiSalo: Benali al posto di Acampora in mediana. In attacco, l'ex Aramu con Sibilli e Nasti.14:11

Out bomber Pohjanpalo, Vanoli dà una chance da titolare a Gytkjaer al centro del tridente completato da Pierini e Johnsen. Zampano torna dal primo minuto, Sverko preferito a Modolo in difesa. Joronen si rivede in panchina.12:59

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Collu.13:43

1' INIZIA Bari-Venezia, palla ai biancorossi.14:01

2' OCCASIONE VENEZIA! Pierini serve la sovrapposizione di Busio che centra per Johnsen, destro masticato da ottima posizione, fuori.14:04

4' Gytkjaer prolunga per Ellertsson, Pucino lo anticipa.14:06

6' Pierini a terra, gioco fermo per qualche istante.14:08

8' TRAVERSA BARI! Cross di Aramu senza pretese, Tessmann spazza malamente rischiando l'autorete, la palla lambisce la traversa.14:12

10' Pierini allarga per Candela, traversone troppo profondo per tutti.14:12

12' Busio riceve palla da Gytkjaer ai 20 metri, destro violento, alto non di molto.14:14

14' OCCASIONE BARI! Giocata di Sibilli al limite, tiro sporcato da Altare, Bertinato reattivo.14:15

15' Aramu cerca spazio sulla destra, Johnsen lo chiude in angolo.14:16

17' Lancio per Ellertsson, Brenno arriva prima.14:19

19' Johnsen in area per Busio che tenta il tacco per Pierini, Vicari è ben posizionato.14:21

21' Zampano arriva sul fondo, Dorval lo contiene.14:22

23' Ellertsson avanza per vie centrali, sinistro di Johnsen deviato da Pucino in angolo.14:24

24' Da corner, colpo di testa di Tessmann, alto.14:25

26' OCCASIONE BARI! Errore di Zampano, Ricci tocca per Koutsoupias, girata sul primo palo, protetto da Bertinato.14:27

27' Johnsen dalla sinistra centra d'esterno, Di Cesare libera di testa.14:28

29' Possesso degli arancioneroverdi, i biancorossi attendono nella propria metà campo.14:31

30' GOL! Bari-VENEZIA 0-1! Rete di Pierini. Azione di Johnsen sulla sinistra, Zampano crossa basso, Pierini gira il sinistro alle spalle di Brenno.



Guarda la scheda del giocatore Nicholas Pierini14:32

32' Collu convalida la rete dopo il check del VAR.14:33

33' Un rimpallo favorisce Aramu, Benali apre per Ricci, sinistro contrato in angolo da Busio.14:34

34' Ripartenza di Ellertsson, rifinitura imprecisa per Pierini.14:35