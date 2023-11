Benvenuti alla diretta scritta di Cittadella-Sudtirol, gara valida per il turno numero 14 del Campionato di Serie B.13:34

Tutto pronto allo Stadio Piercasera Tombolato di Cittadella, è tempo di Cittadella-Sudtirol! Bentornata Serie B, che mette a confronto nell'odierno turno granata e tirolesi dopo sei mesi dall'ultima volta, risalente alla gara dello scorso 13 Maggio terminata con un equo pareggio per 1-1. I biancorossi approdano in terra veneta con alle spalle 16 punti totali, che li mantengono fissi in 11^ posizione; tassello leggermente più avanzato quello dei padroni di casa, che si vedono posizionati al 9^ posto con 19 punti realizzati.13:37