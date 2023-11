Un’attesa lunga 33 anni: l’ultima volta che Catanzaro e Cosenza si sono scontrate in Serie B era il 1990, oggi torna il derby in Calabria con due squadre a due soli punti di differenza in classifica salde nella zona playoff, per un pomeriggio che si prospetta spettacolare davanti a un tutto esaurito al Ceravolo.15:28