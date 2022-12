Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo incontro di Serie B.16:59

Ennesima grande prestazione del Pisa, che conquista la vittoria grazie al gol di Sibilli: si tratta del quattordicesimo risultato utile consecutivo per i nerazzurri, che adesso sono quinti a 29 punti. Per la Spal, invece, è la quarta sconfitta nelle ultime sette gare: gli emiliani sono sedicesimi, in zona play-out, a quota 20.16:58

Nel prossimo turno di campionato, la Spal se la vedrà con la Reggina, mentre il Pisa ospiterà il Cittadella.16:56

90'+5' FINITA! SPAL-PISA 0-1! La gara del Mazza è decisa da Sibilli.16:55

90'+4' Mastinu palleggia con Esteves, facendo scorrere secondi preziosi.16:54

90'+3' Varnier non devia bene di testa e non riesce a creare pericoli nell'area avversaria.16:53

90'+2' Valzania termina a terra e Prontera comanda la punizione.16:51

90' Accordati 5 minuti di recupero.16:50

90' AMMONITO La Mantia per un duro intervento su Marin.16:50

90' OCCASIONE SPAL! Sulla battuta del corner devia Proia: gran parata di Livieri che salva il risultato!16:49

89' Gran percussione di un indomabile Tripaldelli, il quale guadagna anche calcio d'angolo.16:48

88' Mastinu carica il mancino dal limite dell'area: pallone alto sulla traversa.16:47

87' Marin è steso al limite dell'area: ci sarà punizione per i nerazzurri.16:46

86' La Mantia prova a saltare per deviare di testa, ma commette fallo secondo il direttore di gara.16:45

84' Si accendono gli animi in campo, Prontera deve dividere i giocatori.16:43

83' AMMONITO Tripaldelli per proteste.16:44

83' AMMONITO Moruțan per proteste.16:43

83' Hermannsson rischia un po' nel disimpegno, ma ciò gli permette di trovare una gran linea di passaggio verso Mastinu.16:41

81' OCCASIONE PISA! Gran botta di Sibilli con il destro: la palla sfiora il palo!16:40

80' AMMONITO Barba per una trattenuta ai danni di Rauti.16:40

79' SOSTITUZIONE SPAL: esce Dickmann, entra Tunjov.17:01

79' Sibilli fa carambolare palla su Peda e guadagna fallo laterale.16:37

78' SOSTITUZIONE SPAL: esce Rabbi, entra Rauti.16:39

78' SOSTITUZIONE PISA: esce Gliozzi, entra Masucci.16:38

78' Livieri gioca con il cronometro nella battuta del calcio di punizione.16:37

77' Tripaldelli punta Calabresi e lo salta, mette il cross e Proia non è pronto ad approfittarne.16:36

76' Marin fa filtrare la sfera e favorisce Morutan.16:35

75' Rabbi mette un gran cross, ma Proia fallisce la deviazione e regala al Pisa rimessa dal fondo.16:34

74' Dickmann subisce fallo e termina il lunghissimo assedio del team toscano.16:33

73' OCCASIONE PISA! Sibilli si inventa lo spazio per tirare e far passare la sfera in mezzo a tre difensori: straordinario Alfonso!16:32

71' SOSTITUZIONE SPAL: esce Prati, entra Proia.16:31

71' OCCASIONE PISA! Morutan si invola in contropiede, sfida Alfonso e tira: palla clamorosamente fuori!16:29

70' OCCASIONE PISA! Gliozzi riceve palla al limite dell'area e fa partire il destro: ancora pronto Alfonso a metterci i guantoni!16:29

69' OCCASIONE PISA! Il tiro-cross di Marin è pericolosissimo: straordinario Alfonso nella deviazione.16:27

68' Hermannsson allarga per Calabresi, poi Marin.16:27

67' Marin va giù perché ha subito fallo: termina così l'azione d'attacco dei padroni di casa.16:26

65' SOSTITUZIONE SPAL: esce Maistro, entra La Mantia.16:25

65' AMMONITO Mastinu, che ha fermato in ritardo il contropiede di Rabbi.16:25

65' Mastinu controlla benissimo con il destro, poi trova Calabresi.16:24

64' Barba batte con calma il calcio di punizione.16:23

62' ESPULSO Murgia per un fallo in ritardo su Gliozzi che gli costa il secondo giallo.16:22

61' SOSTITUZIONE PISA: esce De Vitis, entra Mastinu.16:21

61' SOSTITUZIONE PISA: esce Touré, entra Nagy.16:21

61' De Vitis tenta la spizzata su calcio d'angolo: palla fuori e non di poco.16:20

60' È Dickmann a toccare il pallone per ultimo: rimessa a favore del Pisa.16:18

59' Maistro subisce fallo e porta a casa calcio di punizione.16:17

58' OCCASIONE SPAL! Giocata fantastica di Tripaldelli, che manda al bar due difensori e poi calcia con il sinistro: palla alta di poco!16:17

57' Sibilli ci riprova con il destro, ma questa volta colpisce male e non trova lo specchio.16:16

56' Maistro ne supera due, poi Marin eccelle in copertura.16:15

54' GOL! Spal-PISA 0-1! Rete di Giuseppe Sibilli, che centra la porta con il destro sfruttando un rimpallo alla perfezione.



54' Marin regala palla alla Spal, che riparte con Varnier.16:12

53' Il destro di Tripaldelli viene deviato e termina in corner.16:11

52' Murgia ci mette fisico ed esperienza per guadagnare fallo e fermare la ripartenza del Pisa.16:11

51' Esteves soffre la pressione di Maistro e sbaglia il controllo.16:10

50' Peda libera di testa dopo il corner battuto da Morutan.16:09

49' Troppo lungo il tocco di Toure e Sibilli è costretto a commettere fallo.16:07

48' Varnier ha preso un colpo al volto e Prontera deve fermare il gioco.16:06

47' Alfonso esce con un pugno e anticipa Gliozzi.16:06

46' COMINCIA LA RIPRESA, si riparte dal risultato di 0-0.16:05

46' SOSTITUZIONE PISA: esce Beruatto, entra Esteves.16:05

Il copione che ci attendiamo nella ripresa è abbastanza simile a quello a cui abbiamo assistito nei primi 45 minuti. Ad entrambe le squadre chiudere il girone d'andata con 3 punti farebbe davvero comodo: il Pisa si confermerebbe ai vertici, la Spal proverebbe a risalire la china in classifica.15:51

Nessun gol, ma tante emozioni allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. È stato un primo tempo divertente e in cui entrambe le compagini hanno provato a dire la loro. La Spal aveva trovato il vantaggio con Rabbi, ma la rete è stata annullata per fuorigioco dal VAR.15:50

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: Spal-Pisa 0-0. Nessuna rete al Mazza sin qui.15:48

45'+3' AMMONITO Hermannsson, reo di un tackle in ritardo ai danni di Rabbi.15:48

45'+2' Bel cross di Calabresi, ma Alfonso esce con sicurezza e allontana con i pugni.15:46

45'+1' AMMONITO Meccariello per un brutto fallo su Morutan. 15:47

45' Accordati 3 minuti di recupero.15:44

44' Rabbi resta a terra, poi si rialza senza grandi problemi.15:45

43' Peda anticipa Sibilli e favorisce l'intervento di Alfonso.15:44

42' OCCASIONE SPAL! Rabbi devia perfettamente di testa sul cross pennellato da Dickmann: il gol è, però, annullato dal VAR causa fuorigioco.15:43

41' Rabbi è trattenuto da Calabresi: possesso alla Spal.15:39

40' OCCASIONE PISA! Bel cross di Sibilli e fantastico aggancio in area di Gliozzi: palla larga di poco!15:39

38' Morutan prova la conclusione da fuori area: facile la presa per Alfonso.15:36

37' AMMONITO Murgia per un'entrata in netto ritardo su Sibilli.15:37

37' OCCASIONE PISA! Doppia conclusione di Sibilli, entrambe molto pericolose: stoico Varnier nel respingere.15:36

36' Meccariello ben trovato dal cross di Maistro: colpo di testa molto alto sulla traversa.15:35

34' Dopo la spizzata di Peda, Beruatto si accontenta della rimessa con le mani.15:33

33' AMMONITO Beruatto, che ha buttato giù Maistro lanciato in contropiede.15:34

33' Rabbi salta Hermannsson, poi non riesce a tenere il pallone in campo.15:31

32' Beruatto resta a terra e si rialza a fatica, ma non sembra nulla di grave.15:31

31' Sibilli sbaglia completamente il filtrante, Murgia intercetta.15:30

29' Toure controlla con il petto, poi tenta il dribbling ed esagera.15:28

28' AMMONITO Marin per aver fermato in ritardo la ripartenza di Dickmann.15:29

28' OCCASIONE SPAL! Sul cross di Tripaldelli, Dickmann trova una conclusione sporca che diventa pericolosissima!15:27

27' Grande anticipo di De Vitis in area: il Pisa allontana la minaccia.15:26

26' Alfonso, attaccato da Gliozzi, gira per Meccariello.15:24

25' Prati svetta in area e spazza via la sfera.15:24

24' Meccariello fa fallo su Morutan: gli ospiti hanno una ghiotta chance da calcio piazzato.15:23

22' SOSTITUZIONE PISA: esce Torregrossa, entra Sibilli.15:22

22' Dickmann anticipato da Barba: calcio d'angolo per i padroni di casa.15:21

21' Torregrossa non ce la fa, dunque arriverà il cambio.15:21

20' Torregrossa resta a terra e ha bisogno delle cure mediche: Prontera ferma il gioco.15:19

19' Cross molto interessante di Rabbi, ma Livieri è attentissimo nell'uscita.15:18

18' Dickmann carica il destro da lontanissimo: idea ambiziosa, palla fuori.15:17

17' Beruatto spezza la linea di passaggio dei ferraresi e mette palla fuori.15:16

16' Meccariello e Maistro gestiscono il possesso.15:15

15' Gliozzi è toccato da Peda, che commette fallo ai suoi danni.15:13

14' Prati si coordina e prova a cercare la porta: disturbato, la conclusione è larghissima.15:13

13' Valzania è pressato e deve rifugiarsi da Dickmann, buttando via una possibilità da calcio piazzato.15:12

12' Rabbi si libera di Barba con una spinta: sfuma l'azione d'attacco della Spal.15:10

11' Bellissimo triangolo tra Maistro e Tripaldelli, poi Prati.15:10

10' Tripaldelli punta Calabresi e questa volta non passa.15:09

9' Beruatto mette un gran cross, Dickmann ha capito tutto in maniera molto intelligente.15:08

8' De Vitis cambia gioco, tuttavia sbaglia e trova Valzania.15:07

7' Grandi proteste di Luca D'Angelo, allenatore del Pisa: Prontera estrae il cartellino giallo ai suoi danni.15:06

6' Tripaldelli punta Toure e subisce un fallo sulla zona laterale del campo.15:05

5' Morutan si fa beccare in posizione irregolare dall'assistente.15:04

4' Torregrossa entra in area e finisce giù, ma per Prontera non c'è nulla di irregolare.15:03

3' Prati sbaglia il passaggio in orizzontale.15:02

2' Barba scambia la sfera con Hermannsson.15:01

1' SI PARTE! Inizia il primo tempo di Spal-Pisa, con il primo pallone gestito dalla compagine ospite.15:00

Dirige l’incontro Alessandro Prontera coadiuvato dagli assistenti Stefano Alassio e Sergio Ranghetti. Il quarto ufficiale è Matteo Marcenaro. La coppia Var è formata da Luca Zufferli e Simone Sozza.10:26

Luca D'Angelo schiera Morutan dietro la coppia Torregrossa-Gliozzi, Barba e Hermannsson guidano la difesa. Assenti Caracciolo, Piccinini e Cissé.14:36

Daniele De Rossi si affida a Rabbi unica punta, sostenuto da Valzania e da Maistro sulla trequarti, con Dickmann e Tripaldelli sulle fasce laterali. Indisponibili Moncini, Celia, Dalle Mura ed Esposito.14:39

La prossima sarà la 27ª partita tra SPAL e Pisa in Serie B: sono 10 i successi dei toscani rispetto agli otto degli estensi, completano il quadro otto pareggi.10:23

La SPAL ha mantenuto la porta inviolata in 13 delle 26 partite contro il Pisa in Serie B, contro nessuna squadra ha ottenuto altrettante clean sheet nella competizione.10:22

PISA (4-3-1-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Livieri - Beruatto, Barba, Hermannsson, Calabresi - Marin, De Vitis, Toure - Morutan - Torregrossa, Gliozzi. A disposizione: Nicolas, Esteves, Canestrelli, Rus, M. Tramoni, Jureskin, L. Tramoni, Mastinu, Ionita, Nagy, Sibilli, Masucci. All. Luca D'Angelo.14:23

SPAL (3-4-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Alfonso - Peda, Varnier, Meccariello - Dickmann, Murgia, Prati, Tripaldelli - Valzania, Maistro - Rabbi. A disposizione: Thiam, Fiordaliso, Saiani, Arena, Almici, Zuculini, Zanellato, Tunjov, Proia, La Mantia, Rauti, Finotto. All. Daniele De Rossi.14:21

Gli ospiti, che inseguono il 14° risultato utile consecutivo, si presentano a questo appuntamento con grande fiducia dopo la vittoria per 3-0 sul Brescia.10:46

I padroni di casa, reduci dal successo in trasferta contro il Parma, hanno collezionato fino ad ora 20 punti in classifica.10:45

Presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara è tutto pronto per Spal-Pisa, partita valevole per la 19ª giornata di Serie B.10:22